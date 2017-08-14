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В Воткинске закончились соревнования по триатлону TITAN

13 августа
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В соревнованиях приняли участие руководители республики и приглашённые гости

Nik 4443 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В Воткинске закончились соревнования по триатлону TITAN

Сегодня, 13 августа, в Воткинске прошли первые соревнования по триатлону TITAN, в рамках проекта «Удмуртия – территория спорта». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в соревнованиях приняли участие руководители республики и приглашённые гости.

И.о. зампредседателя регионального правительства Ярослав Семёнов преодолел 8 километров на велосипеде в командном суперспринте. «Здесь очень хорошая атмосфера, - сказал он. - Надеюсь, что мы с каждым годом всё больше и больше людей будем заявлять на эти старты. А дистанция, которую я сегодня проехал, она интересная тем, что это быстрые эмоции: быстро начал, быстро закончил и получил мегазаряд позитива. Мы верим, что Воткинск теперь станет центром триатлона в Удмуртии и для этого есть все предпосылки: условия, атмосфера и самое главное трассы и безопасность для всех участников, как спортсменов, так и болельщиков".

Как отметил руководитель Росавтодора, вице-президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Роман Старовойт, «олимпийку» он бежал впервые.

«Я давно занимаюсь спортом, но сегодня у меня первый старт на олимпийскую дистанцию. Познакомившись поближе с Александром Владимировичем, решил попробовать себя в триатлоне, и здесь, в Удмуртии, представился такой шанс. Я хочу пожелать всем жителям республики, чтоб такие соревнования проводились как можно чаще. Хочу пожелать этому старту, чтобы он стал ежегодным, а Воткинску – чтобы город стал спортивной столицей республики», - отметил Старовойт перед стартом.

Свой первый суперспринт пробежал и внештатный советник Главы республики Александр Свинин. После соревнований он сказал: "В конце апреля Правительство Удмуртии подписало соглашение об инвестициях в любительский спорт. И компания "ТИТАН" сегодня организовала первые старты из этой серии. Более трёхсот участников, несколько тысяч зрителей, весь город был вовлечён в этот праздник... И мы будем продолжать эту работу. 3 сентября уже следующий старт. Будет "Забег добрых дел", 21 километр в Ижевске. Присоединяйтесь, тренируйтесь, выходите на старт, болейте за тех, кто преодолевает себя".

Завершив свою дистанцию, врио Главы Удмуртии Александр Бречалов выразил огромное удовлетворение прошедшим праздником, уровнем его организации. Он отметил, что всё-таки надо подтянуться и больше тренироваться во время подготовки к таким непростым стартам. Руководитель региона подчеркнул, что проведение подобных соревнований в Удмуртии станет доброй традицией.

Александр Бречалов вместе с легендарными спортсменами Галиной Кулаковой и Иваном Черезовым принял участие в церемонии награждения победителей сегодняшних стартов.

Фото: Э.Карипов

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