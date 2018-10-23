13 октября 2018 года в Нижегородском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени генерал...

**Сегодня на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» Глава Удмуртии Александр Б...

**24 сентября 2018 года, Ижевск. Более 2500 человек стали зрителями открытого первенства «Калашников ...

**Два очка из четырёх возможных набрала команда «Ижсталь» в матчах с командами-соседями в Нефтекамске...