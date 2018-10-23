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В Воткинске в рамках реализации Президентского гранта состоятся I городские юношеские игры боевых искусств

22 октября
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С 25 по 27 октября в Воткинске пройдут Первые городские юношеские игры боевых искусств. Соревнования соберут около 700 участников по видам единоборств - кик-боксинг, самбо, сумо, каратэ, греко-римская борьба, бокс, капуейра, айкидо, рукопашный бой и дзюдо.

Gudynt mzpu 1 В Воткинске в рамках реализации Президентского гранта состоятся I городские юношеские игры боевых искусств

Это масштабное соревнование проводится в рамках реализации проекта, выигравшего в конкурсе Фонда президентских грантов. Инициатором проведения Первых городских юношеских игр боевых искусств выступило Некоммерческое партнерство «Клуб боевых и спортивных единоборств города Воткинска» ( НП «КБСЕ г. Воткинска»). Они получили грант в сумме 479 511 рублей. Всего же проект рассчитан на 653 511 рублей, на софинансирование средства выделят партнеры проекта.

Проект реализуется с августа по октябрь 2018 года. Игры включают в себя спортивный, образовательный и культурный блоки. Первым этапом проекта является проведение мастер-классов в школах, в спортивных школах, проведение классных часов на тему «Здоровый образ жизни – это модно. В рамках проекта предусмотрены встречи школьников с выдающимися спортсменами.

– Мы хотим привлечь к занятию физической культурой и спортом больше детей. Они наглядно на мастер-классах увидят, что это сильно и ярко. И мы хотим, чтобы дети поняли, что заниматься спортом и вести здоровый образ жизни – это очень круто и модно, - рассказал руководитель НП «КБСЕ г. Воткинска» Денис Викторович Булатов.

Завершающим этапом проекта станет масштабное соревнование – Первые городские юношеские игры боевых искусств. В нем примут участие дети в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) – обучающиеся юные спортсмены спортивных сборных команд спортивных клубов, физкультурно-спортивных учреждений и организаций города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов.

– Большинство участников будут из указанных населенных пунктов. Но мы приглашаем школы, клубы и других городов, районов республики. У нас есть заявка на участие даже из Екатеринбурга – из школы сумо. Как известно, воткинская школа сумо – одна из сильнейших в России и приехать к нам для сумоистов это престижно. И, кстати, на открытии в качестве почетного гостя примет участие воспитанница воткинской школы сумо 15-кратная Чемпионка мира по сумо Анна Полякова, - отметил Денис Викторович.

Всего на Играх планируется участие более 700 детей. Они будут соревноваться в видах единоборств: кик-боксинг, самбо, сумо, киокушинкай каратэ, традиционное каратэ, греко-римская борьба, бокс, рукопашный бой, дзюдо. Представители капуейра и айкидо проведут мастер-классы и представят показательные выступления.

На открытии и закрытии запланирована торжественная церемония и культурная программа. В завершении Игр пройдет гала-финал, где сильнейшие спортсмены – победители проведут соревновательные бои и упражнения.

– Будет много участников, будет и много зрителей. Мы ожидаем на трибунах физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлет» (Воткинск, ул. Школьная, 1) более 3000 зрителей. Кроме поддержки единоборств, данные Игры станут праздником для жителей города, хорошим стимулом для детей и молодежи к ведению здорового образа жизни, - сказал Денис Булатов.

Планируется, что эти игры станут стартовым и будут проводиться регулярно при поддержке спонсоров и партнеров. Торжественное открытие игр состоится 25 октября в 12.00. Гала-финалы и закрытие пройдут 27 октября в 18.00.

28 октября пройдет развлекательное мероприятие для всех участников Игр «День знакомств» в Детском парке по адресу: ул. Ленина, 110

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