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В Воткинске состоялось богослужение с чином прославления священомученика Николая Чернышева и его дочери Варвары

20 августа
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Вчера, 19 августа, в день праздника Преображения Господня, в городе Воткинске состоялась Божественная литургия с чином прославления священномученика Николая Чернышева и его дочери Варвары. На богослужении присутствовал Председатель Правительства Ярослав Семёнов.

686d3dbdbaeec355506744986752605b В Воткинске состоялось богослужение с чином прославления священомученика Николая Чернышева и его дочери Варвары

Мероприятие прошло под открытым небом на площади у Благовещенского собора, в котором некогда служил сам священномученик Николай. Литургию возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. После литургии духовенством было совершено первое молебное пение воткинским новомученикам.

Напомним, что священномученик Николай Чернышев и его дочь мученица Варвара были включены в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской решением Священного Синода в марте этого года.

"Сегодня состоялось без преувеличения уникальное событие. И для Воткинска, и для всей Удмуртии. Теперь у республики есть свои святые, свои покровители. Примечательно, что служба прошла недалеко от места, где была совершена казнь. Мы должны помнить подвиг священнослужителя и его дочери. Это яркий пример преданности людей своим родителям, своей стране, своему народу. С того времени прошло сто лет. Мы теперь переоцениваем произошедшее, делаем выводы. Не случайно здесь на площади так много людей", - сказал после богослужения Ярослав Семёнов.

Справка (по материалам Синодальной комиссии по канонизации)

Протоиерей Николай Чернышев с 1914 года и до своей гибели был благочинным Воткинской и Галевской волостей на территории современной Удмуртии. За безупречную службу Православной Церкви неоднократно награждался епархиальным начальством. Он занимался активной просветительской и общественной деятельностью: читал лекции в Общественном собрании, был почётным членом Воткинского общества любителей музыкального и драматического искусства имени П.И. Чайковского. По благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского стал учредителем и председателем местного Общества трезвости. Во время Первой мировой войны отец Николай участвовал в работе местного отделения «Всероссийского Земского союза по снабжению армии». Его многолетняя общественная и преподавательская деятельность была отмечена серебряной медалью Общества Красного Креста и орденом святой Анны III степени.

У протоиерея Николая Чернышева было четверо детей. Рано овдовев, он жил с младшей дочерью Варварой, окончившей гимназию и Высшие женские курсы в Казани. Варвара Николаевна сознательно не выходила замуж, оставшись подле своего отца.

В августе 1918 года жители Воткинска, в основном рабочие и служащие завода, выступили против советской власти. Протоиерей Николай, несмотря на опасность, не оставил своего прихода и продолжил исполнять свой пастырский долг. После подавления восстания город заняли силы Красной армии. Через некоторое время в городском соборе был проведён антирелигиозный диспут, на котором в защиту веры выступил протоиерей Николай. На следующий день священнослужителя арестовали. Народ впоследствии вспоминал, что, когда стали арестовывать отца Николая, его дочь Варвара бросилась к родителю и крепко обхватила его, так что её никто не смог оторвать — ни красноармейцы, ни сам священник. Так их вместе и увели. В тюрьме они просидели до 2 января 1919 года. Родственница экономки Чернышевых А.А. Миролюбова вспоминает, что при посещении отца Николая в тюрьме нашла его спокойным, в молитвенном настроении и «верным Иисусу Христу». По другим воспоминаниям отец Николай просил принести ему облачение для совершения богослужений в заключении и особенно для исповеди арестованных.

Протоиерей Николай Чернышев и его дочь Варвара были расстреляны 2 января 1919 года (по новому стилю). Известно, что перед расстрелом на требование снять крест он ответил: «Вот умру — тогда и снимите». Протоиерей Николай Чернышев и его дочь Варвара похоронены на Нагорном кладбище рядом с Преображенским собором.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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