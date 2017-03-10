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В Воткинске прошло заседание антитеррористической комиссии

10 марта
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27183fcfcb64fdfbf2d0e797653f13f1 В Воткинске прошло заседание антитеррористической комиссии

Безопасность гарантируем

Глава Удмуртии Александр Соловьев подчеркнул важность и своевременность рассмотрения вопроса антитеррористической защищенности особо важных и режимных объектов Удмуртии.

– Наша республика занимает одно из ведущих мест в России по плотности размещения предприятий оборонно-промышленного комплекса, - отметил Александр Соловьев. - Через ее территорию проходят крупные газо– и нефтепроводы, имеется разветвленная энергосеть, работают предприятия по добыче, хранению и переработке нефти. Наша с вами первостепенная задача - обеспечить антитеррористическую безопасность этих объектов.

С основным докладом по обозначенной теме выступил исполняющий обязанности начальника Межмуниципального отдела МВД России на особо важных и режимных объектах Удмуртии Алексей Коробейников. О защищенности промышленных предприятий республики доложили заместитель министра промышленности и торговли УР Виктор Лашкарев и руководители крупных предприятий республики. А главы нескольких муниципальных образований республики отметили существующие проблемы в этой области и предложили меры по их решению.

Кроме того, члены комиссии оценили состояние антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, которые включены в реестр маршрутной сети перевозки болельщиков во время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Хотя на территории Удмуртии в рамках этих событий спортивные мероприятия проводиться не будут, 11 объектов транспортной инфраструктуры республики вошли в реестр маршрутной сети перевозки болельщиков.

– Перед нами поставлена задача - обеспечить безопасность пассажиров. Поэтому этот вопрос мы будем регулярно рассматривать. Прошу это всегда иметь в виду. Необходимо в обязательном порядке провести повторное обследование объектов, - подчеркнул глава республики.

Фото: udmurt.ru

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Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

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