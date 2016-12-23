Крыша производственного здания обрушилась в Воткинске. Инцидент произошел в понедельник, 12 декабря, в 10:05 часов. В ликвидации последствий обрушения принимали участие спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по УР.
Кровля обвалилась под тяжестью снега. Рабочих, трудившихся в этот момент, эвакуировали, пострадавших нет, передает ИА «Сусанин».
Как сообщил читатель сайта Воткинск.NET, предприятие занимается ремонтом нефтяного оборудования. Работало около 40 человек, к счастью, никто сильно не пострадал, кроме одного мужчины - его увезли в больницу. Двоих мужчин спасло то, что они залезли под станок.
Фото: пресс-служба МЧС по УР
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