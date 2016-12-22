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В Воткинске новый главный архитектор

21 декабря
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News ntm2mjmzntc2mty 610x340 trim trim(0 17 1024 588) В Воткинске новый главный архитектор

19 декабря 2016 года на должность главного архитектора Воткинска назначена Наталия Михайловна Власюк.

У нового архитектора уже есть опыт работы в городской администрации - на протяжении нескольких последних лет Наталия Михайловна работала главным архитектором в одной из архитектурных мастерских Перми, сообщает официальный портал города Воткинска.

Стоит отметить, место главного архитектора в Воткинске осталось вакантным после того, как занимавший эту должность Даниль Магсумов перешел на работу в профильное министерство.

Фото: votkinskda.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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