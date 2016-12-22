19 декабря 2016 года на должность главного архитектора Воткинска назначена Наталия Михайловна Власюк.
У нового архитектора уже есть опыт работы в городской администрации - на протяжении нескольких последних лет Наталия Михайловна работала главным архитектором в одной из архитектурных мастерских Перми, сообщает официальный портал города Воткинска.
Стоит отметить, место главного архитектора в Воткинске осталось вакантным после того, как занимавший эту должность Даниль Магсумов перешел на работу в профильное министерство.
Фото: votkinskda.ru
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