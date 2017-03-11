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В Воткинске дети обнаружили труп мужчины в теплотрассе

10 марта
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I (2) В Воткинске дети обнаружили труп мужчины в теплотрассе

В Воткинске проводится проверка по факту гибели 40-летнего местного жителя. Тело мужчины обнаружили в колодце теплотрассы дети 8 марта около 15:30 часов, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено оборудованное на трубе спальное место. По данным доследственной проверки, погибший проживал с матерью, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.

По предварительным данным, причиной смерти явилось повреждение спинного мозга в результате несчастного случая - покидая спальное место, мужчина мог зацепиться воротником куртки за конструктивный элемент теплокамеры – вентиль, расположенный на высоте более полутора метров от пола.

В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе опрашиваются родственники погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: vestirama.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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