В Воткинске проводится проверка по факту гибели 40-летнего местного жителя. Тело мужчины обнаружили в колодце теплотрассы дети 8 марта около 15:30 часов, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
В ходе осмотра места происшествия было обнаружено оборудованное на трубе спальное место. По данным доследственной проверки, погибший проживал с матерью, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.
По предварительным данным, причиной смерти явилось повреждение спинного мозга в результате несчастного случая - покидая спальное место, мужчина мог зацепиться воротником куртки за конструктивный элемент теплокамеры – вентиль, расположенный на высоте более полутора метров от пола.
В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе опрашиваются родственники погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: vestirama.ru
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