В воскресенье, 26 мая, в Ижевске простятся с легендарным хоккеистом Сергеем Абрамовым. Церемония состоится в ледовом дворце «Ижсталь» с 10:30 до 12:00, сообщает пресс-служба одноименного хоккейного клуба.
Легендарный нападающий «Ижстали» скончался, накануне, 23 мая, на 63-м году жизни.
«Сергею Егоровичу принадлежит множество клубных рекордов, 18-й номер в «Ижстали» навечно останется за Абрамовым в честь его выдающихся заслуг», - говорится в сообщении.
С именем Сергея Абрамова связаны наивысшие достижения «Ижстали», её главные взлёты и вершины.
Сергей Абрамов родился 10 июля 1956 года. Является Мастером спорта СССР. Воспитанник новокузнецкой хоккейной школы, дебютировал в команде мастеров «Металлург» (Новокузнецк) в 16 лет. В «Ижстали» дебютировал в Высшей лиге 5 апреля 1980 года в домашнем матче против челябинского «Трактора». Является рекордсменом клуба по числу голов в одной игре, автором самого «скорострельного» хет-трика, рекордсменом «Ижстали» в классе сильнейших по сыгранным встречам, заброшенным шайбам, голевым передачам, числу очков по системе «гол+пас».
Абрамов стоял у истоков возрождения «Ижстали» в середине 90-х годов прошлого века. На тренерском мостике команды дважды становился обладателем Кубка Федерации хоккея России. В год тридцатилетия «Ижстали» в 1989 году среди журналистов, тренеров, бывших игроков команды, судей, болельщиков-ветеранов было проведено анкетирование. Оно определяло символическую сборную клуба за все годы выступлений во всех лигах. Лучшим спортсменом за всю историю ижевского хоккея был назван Сергей Егорович Абрамов. Такой же результат принесло и другое голосование, проведённое по заказу ВХЛ перед началом сезона 2012-13 годов.
Вклад Абрамова в успехи команды настолько весом, что в 1986 году Президиум Верховного Совета УАССР присвоил ему, первому из хоккеистов, высокое звание – Заслуженный работник физической культуры Удмуртской АССР.
Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»
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