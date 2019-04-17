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В волонтёры б я пошёл, пусть меня научат!

16 апреля
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06f6c811db2dec276447b8c92f50 1452799 В волонтёры б я пошёл, пусть меня научат!

9 мая по всей стране вновь пройдут Парады Победы, а в память о героях – шествие Бессмертного полка. 6 апреля начался приём заявок в волонтёрский корпус 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Движение «Волонтёры Победы» в Удмуртии также проводит набор добровольцев для помощи в организации и проведении мероприятий в честь Дня Победы.

Волонтёром может стать житель любого района республики от 14 лет. Добровольцев разделят по направлениям: работа с ветеранами, сопровождение акции «Бессмертный ПОЛК», работа на трибунах, акция «Георгиевская ленточка», акция «Случайный вальс», акция «Красная гвоздика», фотоволонтёры.

С 15 апреля при поддержке Правительства Удмуртской Республики, министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики пройдёт обучение добровольцев. Кроме того, по словам руководителя движения «Волонтёры Победы» в Удмуртской Республике Анны Щеклеиной, будет запущена республиканская акция «Дела Победы». Участнику необходимо выложить фотографию с хэштегом #УдмуртияДелаПобеды в сети «ВКонтакте» и рассказать о том, как он помогает ветеранам.

По всем вопросам можно обращаться к Анне Сергеевне Щеклеиной, руководителю ВОД «Волонтёры Победы» в Удмуртской Республике, 8-909-058-09-90, volunteers70udmurtia@gmail.com.

Вопрос-ответ

Как стать волонтёром Победы?

– Зарегистрироваться на сайте ВолонтёрыПобеды.рф

– Зайти в официальную группу в сети ВКонтакте «Волонтёры Победы.Удмуртия» и зарегистрироваться в гугл форме https://forms.gle/SG1WKYx8ADGNXv586. С теми, кто подаст заявку, свяжутся организаторы набора и дадут инструкции по дальнейшим действиям.

Справка «УП»

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» – самая крупная добровольческая организация в России. В него входит 85 региональных отделений, 812 муниципальных штабов, 220 общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодёжи. «Волонтёры Победы» уже в пятый раз станут соорганизаторами празднования Дня Победы. Впервые добровольцы помогали 9 мая в 2015 году, в 2018 году волонтёрами Дня Победы в Ижевске стали более 500 человек.

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