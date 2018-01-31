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В.Володин: Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества

31 января
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о публикации в США доклада в отношении антироссийских санкций.

20dfc25064607b883ede089fd6fe5f55 В.Володин: Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества

По его словам, «какие только санкции ни придумывали против нашей страны, начиная с 2014 года. Они не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к ослаблению ее суверенитета, ни к внутреннему разобщению. Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества».

В.Володин отметил бесперспективность попыток ограничить суверенитет России. «Результатом санкционной политики США стало укрепление нашего потенциала. Сейчас это очевидно всем. Это видят и наши партнеры за рубежом. Наша страна за короткое время прошла колоссальный путь импортозамещения в оборонной промышленности, стала расти экономика. Россия встала на защиту мира и дала решительный отпор международному терроризму», - сказал Председатель Государственной Думы.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин также отметил, что «введение санкций против России уже давно не связано с официальными причинами, которые указаны в «Акте о противодействии противникам Америки посредством санкций».

По его словам, «политика ограничений – способ руководства США навязывать свою волю другим странам, чтобы те отказывались от независимого курса». «Поэтому, чем сильнее будет становиться Россия, тем больше будет попыток ослабить нашу страну», - считает он.

Вячеслав Володин также заявил, что «введение новых санкций – очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику, однако, когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США». «Простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты, - сказал Председатель Государственной Думы. - Более того, меры, которые хотят предпринять США, затронут многие государства».

«Новые ограничения, введенные США, нанесут существенный ущерб интересам европейского бизнеса», - заключил Вячеслав Володин.

Фото: Google

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