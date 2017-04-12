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В Увинском районе ждут «Онкодесант»

11 апреля
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%d0%9e%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%82 В Увинском районе ждут «Онкодесант»

В пятницу, 14 апреля, с 10 до 16 часов в Увинском районе пройдет республиканская акция «Онкодесант».

В Уве будут работать две площадки. В Доме культуры «Юность» жители Увинского района смогут посетить мастер-класс по обучению скандинавской ходьбе, самообследованию молочных желез, пройти анкетирование на выявление факторов риска возникновения злокачественных новообразований. Здесь же врач-онколог прочитает лекцию о профилактике злокачественных новообразований.

В Увинской районной больнице проведут консультативный прием специалисты Республиканского клинического онкологического диспансера, Республиканского кожно-венерологического диспансера: онколог, онкогинеколог, онкоуролог, онкоЛОР, дерматолог. Также пришедшие на акцию жители района смогут пройти диагностику - рентгенографию, флюорографию, УЗИ и пройти диспансеризацию.

Напомним, республиканская акция «Онкодесант» проводится в рамках Года профилактики злокачественных новообразований. Цель акции – обеспечение раннего выявления злокачественных новообразований, формирование здорового образа жизни населения.

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