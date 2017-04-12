В пятницу, 14 апреля, с 10 до 16 часов в Увинском районе пройдет республиканская акция «Онкодесант».
В Уве будут работать две площадки. В Доме культуры «Юность» жители Увинского района смогут посетить мастер-класс по обучению скандинавской ходьбе, самообследованию молочных желез, пройти анкетирование на выявление факторов риска возникновения злокачественных новообразований. Здесь же врач-онколог прочитает лекцию о профилактике злокачественных новообразований.
В Увинской районной больнице проведут консультативный прием специалисты Республиканского клинического онкологического диспансера, Республиканского кожно-венерологического диспансера: онколог, онкогинеколог, онкоуролог, онкоЛОР, дерматолог. Также пришедшие на акцию жители района смогут пройти диагностику - рентгенографию, флюорографию, УЗИ и пройти диспансеризацию.
Напомним, республиканская акция «Онкодесант» проводится в рамках Года профилактики злокачественных новообразований. Цель акции – обеспечение раннего выявления злокачественных новообразований, формирование здорового образа жизни населения.
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