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В Увинском районе подожгли дом, чтобы скрыть следы кражи

1 марта
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31-летнего жителя Увинского района задержали сотрудники уголовного розыска. Мужчина подозревается в совершении серии преступлений, в том числе и поджоге дома в селе Подмой Увинского района.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, в вечернее время подозреваемый похитил из дома односельчанки сварочный аппарат. Для того чтобы скрыть факт кражи, поджег дом. После чего скрылся. Установлен и задержан злоумышленник был в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Также установлена его причастность к совершению пяти краж на территории этого же села – кражам банковских карт и имущества односельчан.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, возбуждены уголовные дела по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества, а также по фактам краж.

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