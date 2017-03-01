31-летнего жителя Увинского района задержали сотрудники уголовного розыска. Мужчина подозревается в совершении серии преступлений, в том числе и поджоге дома в селе Подмой Увинского района.
Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, в вечернее время подозреваемый похитил из дома односельчанки сварочный аппарат. Для того чтобы скрыть факт кражи, поджег дом. После чего скрылся. Установлен и задержан злоумышленник был в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Также установлена его причастность к совершению пяти краж на территории этого же села – кражам банковских карт и имущества односельчан.
В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, возбуждены уголовные дела по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества, а также по фактам краж.
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