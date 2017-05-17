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В Уве прошла встреча с участниками предварительного голосования

17 мая
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Жители Увинского района пришли на встречу 16 мая, чтобы познакомиться с кандидатами в депутаты, задать им свои вопросы и пожелать успехов

9a466bb3285ab10e716d69ab63c2e96f В Уве прошла встреча с участниками предварительного голосования

На встрече присутствовали кандидаты в депутаты, зарегистрированные по Увинскому избирательному округу №29.

Баутин Михаил Александрович, инженер по промышленной безопасности Увинское ЛПУМГ – ФИЛИАЛ ООО « ГАЗПРОМ трансгаз – Чайковский» ПАО «Газпром»

Городилова Марина Эдуардовна - Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия», директор.

Миронов Андрей Николаевич – АО «ИЭМЗ «Купол», начальник бюро конструкторского в особом конструкторском бюро (ОКБ)(011).

Митрюкова Ирина Александровна – Увинский район, Совет депутатов муниципального образования «Увинский район», Председатель Совета депутатов муниципального образования «Увинский район»

Мурашов Александр Степанович - Государственный Совет Удмуртской Республики, депутат, председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям.

Песков Валерий Борисович - Общество с ограниченной ответственностью «Продсервис», юрист, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики на непостоянной основе,

Рассамахин Алексей Валериевич - Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Увинский район», начальник отдела по делам молодежи.

Халитов Фарит Муллагалиевич, – Увинский район, Сельскохозяйственный производственный кооператив – колхоз «Авангард», председатель.

В своих предвыборных программах кандидаты затронули вопросы строительства и ремонта дорог, вопросы сельского хозяйства, вопросы автобусного сообщения.

Глава муниципального образования «Увинский район», секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Головин проинформировал о правилах проведения Предварительного голосования, указал нахождение счетных участков в поселениях, пригласил всех принять активное участие в предварительном голосовании 28 мая 2017 года.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

Фото: udmurt.er.ru

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