На встрече присутствовали кандидаты в депутаты, зарегистрированные по Увинскому избирательному округу №29.
Баутин Михаил Александрович, инженер по промышленной безопасности Увинское ЛПУМГ – ФИЛИАЛ ООО « ГАЗПРОМ трансгаз – Чайковский» ПАО «Газпром»
Городилова Марина Эдуардовна - Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия», директор.
Миронов Андрей Николаевич – АО «ИЭМЗ «Купол», начальник бюро конструкторского в особом конструкторском бюро (ОКБ)(011).
Митрюкова Ирина Александровна – Увинский район, Совет депутатов муниципального образования «Увинский район», Председатель Совета депутатов муниципального образования «Увинский район»
Мурашов Александр Степанович - Государственный Совет Удмуртской Республики, депутат, председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям.
Песков Валерий Борисович - Общество с ограниченной ответственностью «Продсервис», юрист, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики на непостоянной основе,
Рассамахин Алексей Валериевич - Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Увинский район», начальник отдела по делам молодежи.
Халитов Фарит Муллагалиевич, – Увинский район, Сельскохозяйственный производственный кооператив – колхоз «Авангард», председатель.
В своих предвыборных программах кандидаты затронули вопросы строительства и ремонта дорог, вопросы сельского хозяйства, вопросы автобусного сообщения.
Глава муниципального образования «Увинский район», секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Головин проинформировал о правилах проведения Предварительного голосования, указал нахождение счетных участков в поселениях, пригласил всех принять активное участие в предварительном голосовании 28 мая 2017 года.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: udmurt.er.ru
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