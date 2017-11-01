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В Уве открыли уникальный сквер с фонтаном-родником

1 ноября
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Сквер и бульвар объявлены территорией, свободной от табака, и зоной бесплатного Wi-Fi.

Nik 1733 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В Уве открыли уникальный сквер с фонтаном-родником

В посёлке Ува открылся после реконструкции уникальный сквер. Это одно из девяти общественных пространств в Удмуртии, благоустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Композиционным центром сквера «Родной край» в Уве является фонтан-родник. Это «архитектурная калька» с герба Увинского района, в котором капля и расходящиеся от неё круги символизируют целебную воду, одну из главных местных достопримечательностей, а также энергию – когда усилие обязательно даёт результаты.

Идея сквера стала результатом трёх этапов общественных обсуждений с участием жителей посёлка и района, общественников, профессиональных экспертов в области урбанистики. Центральные темы – природа и семья – поддержаны скульптурными образами животных: пары цапель, семьи лисиц и кабанов.

Скульптуры изготовлены на заводе в городе Чайковский. Их автор – Павел Медведев также является автором ижевских скульптур – крокодила у гимназии №24, памятника собаке-космонавту Звездочке, памятника Юрию Гагарину, установленному у завода «Аксион» в Ижевске и на территории Королевской обсерватории в Гринвиче (Великобритания).

«Сквер уникален особым подходом к озеленению территории. С одной стороны здесь сохранены вековые липы, с другой – высажены 3 тысячи саженцев многолетних растений, лиственных и хвойных деревьев, которые в перспективе должны создать эффект естественного леса. На всей площади сквера вокруг деревьев и между кольцами декоративных трав засеян белый клевер «Пиполина», стойкий к вытаптыванию. По этим газонам будет можно и нужно ходить», - рассказала автор комплексного проекта, ландшафтный дизайнер Любовь Яковицкая.

Сквер и бульвар объявлены территорией, свободной от табака, и зоной бесплатного Wi-Fi.

Сегодня, 1 ноября, по случаю открытия сквера, в посёлке Ува состоялся праздник. Право перерезать символическую красную ленту перед входом в сквер организаторы предоставили ученику первого класса Увинской школы Павлу Рябову, активистке местного отделения Российского союза молодёжи Эльвире Луговой и почётному гражданину Увинского района Сергею Иконникову.

Жителей посёлка поздравил с открытием сквера глава Увинского района Владимир Головин. «В посёлке и в районе много мест, требующих благоустройства, но в результате горячих споров и обсуждений мы решили начать с этого общественного пространства, которое традиционно собирает людей. Уверен, что этот сквер «Родной край» станет для нас «нулевым меридианом», точкой отсчёта, от которой «круги благоустройства» дойдут до всех уголков района», - отметил Владимир Головин.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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