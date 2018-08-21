«Открытый город»: фестиваль современной культуры пройдёт в Ижевске **Творческие площадки, живая музыка, искусство на улице города, мастер-классы, уличное кино – всё это...

Интерьер как произведение искусства. Современные краски превращают ремонт в творческий процесс и дают возможность воплотить самые смелые художественные замыслы **Фестиваль искусств «Ижевск. ДА», который начнётся 6 сентября, уже сейчас объединяет художников, диз...

Ижевск примет участие в V Международном фестивале уличного кино **Уже 9 августа на самом большом открытом экране на территории Фан-зоны в парке им. С.М.Кирова начнет...