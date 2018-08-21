Идея организации таких экскурсий принадлежит Ольге Бикузиной, заведующей экскурсионно-массовым отделом музея. Ольга – по образованию филолог, преподаватель удмуртского языка. Также она является куратором образовательно-досугового центра для детей-билингвов «Нуныкай». Центр посещают дети от 2 до 9 лет, которые говорят и на удмуртском, и на русском языках.
По словам Ольги, очень важно, чтобы удмуртский язык как можно чаще звучал в разных сферах жизни. Именно поэтому появилось желание знакомить жителей нашего города и республики с искусством на родном языке.
Первыми экскурсию на удмуртском языке уже в августе посетят журналисты. Им представят выставку Андрея Костылева «Удмуртпогода».
Фото: пресс-служба УРМИИ
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