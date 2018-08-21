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В УРМИИ будут проводить экскурсии на удмуртском языке

17 августа
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С сентября 2018 года Музей изобразительных искусств впервые начнет проводить экскурсии по выставкам на удмуртском языке. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Img 0400 В УРМИИ будут проводить экскурсии на удмуртском языке

Идея организации таких экскурсий принадлежит Ольге Бикузиной, заведующей экскурсионно-массовым отделом музея. Ольга – по образованию филолог, преподаватель удмуртского языка. Также она является куратором образовательно-досугового центра для детей-билингвов «Нуныкай». Центр посещают дети от 2 до 9 лет, которые говорят и на удмуртском, и на русском языках.

По словам Ольги, очень важно, чтобы удмуртский язык как можно чаще звучал в разных сферах жизни. Именно поэтому появилось желание знакомить жителей нашего города и республики с искусством на родном языке.

Первыми экскурсию на удмуртском языке уже в августе посетят журналисты. Им представят выставку Андрея Костылева «Удмуртпогода».

Фото: пресс-служба УРМИИ

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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