За период действия предыдущей программы с 2015 по 2017 год в Удмуртскую Республику на постоянное место жительства переехали 600 человек, на данный момент более 500 из них получили гражданство Российской Федерации. Успешный опыт ранее реализованной программы переселения позволил продолжить работу в данном направлении.
Еще в 2012 году Владимир Путин подписал президентский указ, дающий старт государственной программе по оказанию содействия добровольном переселении наших соотечественников, проживающих за рубежом, на родину, в Россию. Становясь участниками программы, люди возвращаются на историческую родину и в упрощенном порядке получают гражданство Российской Федерации.
Удмуртская Республика оказывает со своей стороны поддержку соотечественникам и ждет квалифицированных специалистов, востребованных сегодня на региональном рынке труда, готовых влиться в экономику республики и вносить свой вклад в ее развитие. По вопросам приема участников государственной программы и членов их семей, их обустройства на территории Удмуртской Республики, а также по вопросам получения мер социальной поддержки за счет средств бюджета, просьба обращаться в Управление прогнозирования и мониторинга трудовой сферы, развития трудовых ресурсов Минсоцполитики УР по телефону: (3412) 688-377, либо в ближайший Центр занятости населения.
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