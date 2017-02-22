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В Удмуртском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» наградили победителей акции «В Новый год – без долгов!»

22 февраля
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Img 6816 В Удмуртском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» наградили победителей акции «В Новый год – без долгов!»

С оплатой порядок? Получи подарок!

Вовремя оплачивать коммунальные счета выгодно. Удмуртский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» убеждал в этом жителей республики все последние месяцы. Для добросовестных плательщиков вот уже третий год подряд здесь проводят акцию «В Новый год – без долгов!». А в минувший четверг в центральном офисе компании прошла торжественная церемония вручения призов.

Приветствуя победителей, заместитель руководителя Управления по сбору денежных средств Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Сафонова напомнила: участником акции мог стать любой житель Удмуртии, получающий квитанции за услуги электроснабжения, отопления и горячего водоснабжения от компании, при соблюдении всего двух условий. Первое – не иметь долгов за вышеперечисленные коммунальные услуги. Второе условие – оплатить счета с предварительным расчетом коммунальных услуг.

– В этом году к участию в розыгрыше было допущено более 90 тысяч лицевых счетов. Победителей определила специальная компьютерная программа методом случайной выборки. Розыгрыш прошел 26 февраля в центральном офисе компании. Всего было разыграно 67 ценных призов: 25 блендеров, 20 мультиварок и 22 утюга. И сейчас во всех городах и районах республики проходят церемонии награждения победителей акции, - подчеркнула Ольга Сафонова.

Среди победителей люди разных возрастов и профессий, для каждого из них победа в акции была вполне заслуженной.

– О том, что такая акция проводится, я знал, - рассказывает журналисту «УП» Дмитрий Баженов. – Но для меня этот приз стал приятной неожиданностью. Я оплачиваю счета через личный кабинет, и там было уведомление о начале акции. Заплатил, зарегистрировался и благополучно о ней забыл. А когда пришло извещение, что я выиграл мультиварку, конечно, сначала не поверил, думал, какая-то афера. Но потом позвонил по указанным телефонам, и мне подтвердили, что я выиграл мультиварку. Приз солидный, такая вещь в доме всегда пригодится, тем более что семья у нас большая – двое детей. Сам работаю водителем автобуса, зарплата не сказать, что большая, поэтому мы с женой всегда живем по принципу: «Заплати – и спи спокойно!». Поэтому я призываю всех своевременно оплачивать коммунальные счета и жить спокойно. И когда-нибудь вам повезет так же, как и мне.

– Я всегда оплачиваю все коммунальные счета своевременно, поэтому у нашей семьи никогда не бывает задолженностей, - делится своими впечатлениями еще один победитель акции, пенсионер Анатолий Дмитриевич Пашков. – Пришла платежка – надо заплатить. Когда пришло письмо от компании «ЭнергосбытТ Плюс», в котором меня извещали о том, что стал победителем акции «В Новый год – без долгов!» и выиграл приз, жена сначала не поверила, а я сказал - все правильно. Она, конечно, обрадовалась! Я очень признателен за такое внимание к нам, добросовестным плательщикам.

Не скрывали своей радости и супруги Матвеевы:

– О том, что проходит такая акция, мне рассказала дочка: я все оплатил и зарегистрировался, - говорит глава семьи. - Особо, конечно, не надеялся, что выиграю. Но когда получили уведомление о том, что мы выиграли мультиварку, очень обрадовались. У нас раньше была мультиварка, но вышла из строя. Вещь очень удобная, в ней можно и мясо приготовить, и кашу, и омлет, и даже пирог испечь. Мы собирались покупать новую… Хорошо, что не купили.

– Нам очень приятно, что с каждым годом участников акции «В Новый год – без долгов!» становится все больше, - сказала, поздравляя победителей, Ольга Сафонова. – Поэтому подобные акции мы будем проводить и впредь и дальше поощрять наших клиентов. Сегодняшним победителям хочется сказать большое спасибо и пожелать счастья, здоровья и всего самого лучшего в жизни. Каждый из вас – это достойный пример для подражания, все вы являетесь нашими надежными партнерами и законопослушными гражданами нашей страны.

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