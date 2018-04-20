В этом году конкурс открыли сотрудники управления подготовки нефти и газа. Они успешно прошли теоретическое тестирование и ответили на 40 вопросов. В практической части операторы обезвоживающей и обессоливающей установки продемонстрировали навыки запуска и обслуживания центробежного насоса. Операторы товарные замеряли уровень нефти в нефтяном резервуаре и подсчитывали остаток нефти.
– Сам не ожидал, что пройду в следующий этап, так как работаю на предприятии всего семь месяцев и участвую первый раз. Рядом были более опытные конкурсанты. В процессе соревнования я понял, что участие в смотре полезно каждому сотруднику. Это помогает повысить профессиональный уровень и получить новые знания, – поделился своим мнением оператор товарный ОАО «Удмуртнефть» Антон Лушников, победитель в своей номинации.
Для нефтяников это праздник профессионализма и мастерства, когда каждый должен максимально мобилизоваться, чтобы показать наилучший результат. Это своего рода срез знаний, умений и навыков, открытое массовое соревнование нефтяников со всей России. Среди сотрудников это значимое событие, способствующее повышению качества подготовки специалистов и создающее среду для совершенствования профессиональных навыков.
Осенью лучшие из лучших отправятся на финал конкурса среди дочерних предприятий ПАО «НК «Роснефть» со всей России.
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