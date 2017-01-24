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В Удмуртию вернутся морозы

24 января
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515vhksrcyo В Удмуртию вернутся морозы

В среду на этой неделе в Удмуртию вернутся морозы. Холода продержится до субботы.

Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, завтра, 25 января, в течение дня давление воздуха будет стремительно расти, температура воздуха понижаться. Зона осадков с территории республики уйдет. Ночью и днём температурный фон в южных и центральных районах республики составит -18…-23 °С, по северным до -25…-27 °С.

Средний ветер северо-восточного направления будет составлять 3-4 м/с, ожидаются порывы ветра до 7-12 м/с. Сильный ветер понизит теплоощущения до более дискомфортных.

Морозы ожидаются и в четверг: в ночь на 26 января прогнозируется -25…-30 °С, в северных районах до -32 °С. Днем 26 января максимальная температура воздуха составит -20…-25 °С.

В ночь на пятницу морозы сохранятся, а днем 27 января ожидается потепление до -16…-21 °С.

Фото: vk.com

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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