Сегодня исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов в неформальной обстановке встретился с представителями предпринимательских кругов региона. Встреча прошла в Ижевске, в Штабе городских проектов «Лифт».
Руководитель республики обсудил с бизнесменами предложения по улучшению инвестиционного климата в регионе. Александр Бречалов пригласил их принять активное участие в выработке реальной карты инвестиционных возможностей УР «Инвестируй в Удмуртию», формирование которой, по словам врио Главы, должно быть завершено к началу июля.
«Сегодня в формате открытого диалога мы с вами даём старт важному процессу, на выходе которого мы получим активную действенную карту инвестиционных возможностей Удмуртской Республики. Для этого на первом этапе, ко Дню российского предпринимательства, совместными усилиями мы должны сформировать «дорожную карту», где будут обозначены реальные проблемы, волнующие предпринимателей республики. Сделать инвентаризацию: что мешает развиваться бизнесу в Удмуртии, чего не хватает, что необходимо сделать в первую очередь. Параллельно в городах и районах будут работать команды экспертов по различным профилям, вестись полевые исследования. Буду признателен, если бизнесмены Удмуртии примут активное участие в данном процессе», - сказал Александр Бречалов.
Кроме того, он добавил, что с сегодняшнего дня на сайте Министерства экономики УР запущено анкетирование, которое проводится для оценки условий ведения собственного бизнеса в Удмуртской Республике, и пообещал предпринимателям в ближайшее время провести отдельные расширенные встречи по различным бизнес-сферам.
Советник руководителя региона Александр Свинин озвучил проект программы проведения Дня предпринимательства. В течение 25-26 мая запланированы мероприятия широкого спектра (от пленарных заседаний до обсуждения конкретных проектов) с участием спикеров федерального уровня. Приглашения уже получили генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, председатель правления банка «Возрождение» Константин Басманов, советник президента РФ по вопросам Интернета Герман Клименко, основатель и генеральный директор компании Splat Евгений Дёмин, а также представители Фонда моногородов.
«25 мая – день для начинающих бизнесменов. Тут интересны инициативы самой молодёжи о том, каким они хотят видеть этот день. 26 мая – день предпринимателей крупного и среднего бизнеса, где будет организована работа 8 площадок», - отметил Александр Свинин.
По мнению Александра Бречалова, это не должен быть «Форум ради форума», основная его цель – создать открытую площадку для диалога бизнеса и власти, пространство для получения новых знаний, так называемую «сверка часов» имеющихся проблем и задач по развитию предпринимательского климата Удмуртии.
На встрече было отмечено, что проект программы не является на данный момент окончательным, предложения от представителей бизнес-сообщества будут приниматься и учитываться.
Врио Главы также представил бизнесменам исполняющего обязанности Постоянного представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте РФ Михаила Хомича, перед которым поставлена задача по привлечению инвестиций и продвижению республики на федеральном уровне.
Михаил Хомич рассказал о своем видении нового формата работы Постпредства, обозначив основные направления деятельности вверенного ему ведомства слоганами «Инвестируй в Удмуртию» и «Продвигай Удмуртию». Плюс Постпредство должно стать открытым, комфортным, рабочим пространством для предпринимателей любого уровня.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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