Программа началась со встречи в формате открытого диалога с главами муниципальных образований республики в Русском драмтеатре. Во встрече приняли участие временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. В преддверии формирования бюджета на 2018 и последующие три года, Вячеслав Володин обратился к представителям муниципальной власти, «самого непростого и ответственного участка работы, который ближе всех к населению, но меньше всего обеспечен ресурсами», как к непосредственным участникам бюджетного процесса. Он отметил, что на этапе нулевого чтения важно провести его с непосредственным участием муниципалитетов, представителей бюджетной сферы, с населением – чтобы получить обратную связь. Он также рассказал о реализации ряда партийных проектов, касающихся непосредственно муниципального уровня, поддержанных Президентом Российской Федерации. В их числе проекты формирования комфортной городской среды, финансирования ремонта домов культуры, поддержки творческих коллективов муниципальных театров. Большинство из них должны получить поддержку в новых финансовых периодах. Александр Бречалов обратил внимание на необходимость согласованной, командной работы с участием представителей местной власти. Руководитель республики обозначил проблемные точки - дороги и здравоохранение. Он оценил перспективы реализации в Удмуртии проектов партии, нацеленных на улучшение качества жизни граждан в конкретных населённых пунктах. Во время двухчасовой встречи руководители муниципальных районов и городских округов задали представителям Госдумы России интересующие вопросы, предложили свои идеи по совершенствованию федеральных законов, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
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В Удмуртию с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
29 августа0
В Удмуртию с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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