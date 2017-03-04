В апреле 2016 года государственная миграционная служба по указу Президента России Владимира Путина была передана в ведение Министерства внутренних дел Российской Федерации. Упразднение ФМС широко обсуждалось в прессе, осторожно высказывались опасения: справится ли новое подразделение полиции со всем спектром услуг и обязанностей, которые раньше выполняла большая по численности федеральная миграционная служба?
– На территории Удмуртской Республики миграционная ситуация стабильная, - заверяет начальник Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике полковник полиции Константин Дубровин. - Значительных изменений в оперативной обстановке с точки зрения миграционной составляющей у нас не зафиксировано. Основные усилия управления сконцентрированы на реализации миграционного законодательства, создание системы действенного миграционного контроля и эффективного противодействия незаконной миграции.
В 2016 году на миграционный учет было поставлено более 44 тысяч иностранных граждан, это сравнимо с цифрами 2015 года. Снято с учета более 36 тысяч человек. Из них 117 - при установлении факта фиктивной постановки на миграционный учет.
На протяжении последних пяти лет картина не меняется. Более 80 процентов прибывших в наш регион - выходцы из бывших республик Советского Союза. Больше всех к нам приезжает граждан Узбекистана - свыше 48 процентов, гости из Таджикистана и Азербайджана составляют по 10 процентов, граждане Украины - около 6 процентов.
Начиная с 2012 года, основная цель въезда иностранцев - желание найти работу. Цифры здесь колеблются от 40 до 50 процентов, в прошлом году они составили 48 процентов. Со второго полугодия 2014 года в связи со сложившейся обстановкой на территории Украины миграционная служба начала вести работу по предоставлению статуса беженцев и временного убежища этой категории прибывших. В 2016 году их поток значительно снизился, за предоставлением временного убежища обратились всего 28 семей. Общая численность беженцев с Украины - 42 человека.
Приняты в гражданство России
С августа 2015 года Удмуртская Республика участвует в реализации государственной программы по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Здесь цифры более солидные: за год принято 187 заявлений о помощи в переселении, с учетом членов семей - 422 человека. Большинство граждане Украины, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, незначительное количество граждан Армении, Азербайджана, Киргизии. Управлением по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике за прошлый год оформлено 140 свидетельств участников этой программы.
Основным лидером - 48,1 процента всех принятых в гражданство - стали граждане Украины, что, несомненно, связано с событиями на Донбассе. Многие из них прибыли в нашу страну в 2014 году, кто-то стал участником государственной программы, часть находится в республике по разрешению на временное проживание и получению вида на жительство. Разрешение на временное проживание у нас имеют около 2 тысяч иностранцев, вид на жительство - чуть более 2 тысяч человек. То есть общее число иностранцев составляет 0,3 процента от всего населения Удмуртской Республики. Традиционно местом проживания иностранцы выбирают город Ижевск - около 50 процентов, а также Завьяловский, Воткинский и Сарапульский районы республики.
От весны до осени
Что касается внешней трудовой миграции, она имеет сезонный характер. Мигранты начинают массово прибывать в апреле-мае, а по окончании строительного сезона, в октябре-ноябре, покидают территорию Удмуртии. Приехавшие на заработки иностранцы обязаны ежемесячно вносить фиксированный авансовый платеж за патент.
С 1 января нынешнего года его сумма составляет 1215 рублей.
– Одна из ключевых задач управления и вообще миграционной политики - противодействие незаконной миграции, - говорит Константин Дубровин. - В течение 2016 года в республике проведено более 3300 мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства. 1700 лиц привлечено к административной ответственности за различные правонарушения. Лидерами по правонарушениям являются граждане Узбекистана.
Нарушения миграционного законодательства не остаются безнаказанными. Кому-то приходится и закрывать въезд в нашу республику. За 2016 год иностранным гражданам выдано 599 представлений о закрытии въезда по различным основаниям. Управление возбудило 20 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации и 36 уголовных дел по фактам фиктивной постановки на миграционный учет. Еще пять уголовных дел возбуждено по выявленным случаям предоставления поддельных документов. Суды Удмуртской Республики вынесли 208 судебных решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации прибывших к нам «гостей». Рост по сравнению с прошлым годом составил более 20 процентов. 24 решения приняты о депортации иностранных граждан.
За услугами - в МФЦ
В соответствии с законодательством Управление по вопросам миграции МВД в нашей республике предоставляет 16 государственных услуг не только российским, но и иностранным гражданам. Шесть из них - в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Это второе приоритетное направление в его работе, которое позволяет обеспечивать заявителей возможностью получения услуг в установленные сроки в течение лишь одного посещения подразделения управления.
В перечень услуг входят регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства, предоставление адресно-справочной информации, выдача и замена паспорта гражданина РФ и загранпаспорта, оформление и выдача приглашений на приезд иностранных граждан на территорию Российской Федерации.
Управление наладило взаимодействие и с многофункциональными центрами. За 2016 год более 110 тысяч услуг оказано именно через МФЦ. Это удобно, потому что не во всех районах республики работают подразделения по вопросам миграции, а центры есть во всех муниципальных образованиях.
В соответствии с постановлением правительства с 1 февраля 2017 года в МФЦ уже ведется работа не только по приему документов на получение паспорта гражданина Российской Федерации, но и по его выдаче. Если раньше можно было только подать документы, а за готовым паспортом нужно было явиться в территориальное подразделение по вопросам миграции, то теперь этот цикл полностью замкнут на МФЦ.
Кроме того, через МФЦ осуществляется прием документов на получение загранпаспорта, ведется регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту временного пребывания и месту жительства в пределах нашего государства и учет иностранных граждан.
За 2016 год Управлением по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республики оказано более полумиллиона государственных услуг.
СПРАВКА «УП»
В настоящее время Управление по вопросам миграции находится по адресу: ул. Пушкинская, 164. Там осуществляется прием на получение разрешения на временное проживание иностранных граждан, видов на жительство, приобретение гражданства, оформление виз, приглашений, оформление заграничных паспортов, оказание содействия в добровольном переселении в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Что касается получения и выдачи патентов и разрешений на работу иностранных граждан, то по этим вопросам прием ведется по адресу: ул. Ворошилова, 23. В связи с переездом отдел по вопросам миграции отдела полиции № 5 теперь находится по адресу: Воткинское шоссе, 9.
ЦИФРЫ
С 2013 года в республике ежегодно отмечается рост числа людей, принятых в гражданство Российской Федерации. В течение прошлого года его получили 699 иностранных граждан, это на 52% больше, чем в 2015 году.
Фото: vesti.kg
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