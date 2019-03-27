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В Удмуртии зажглась первая новогодняя ёлка.

16 декабря 2018
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7 и 8 декабря в Удмуртии прошёл VII Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая». Из года в год этот праздник становится всё более популярным и в республике, и за её пределами. В этом году, например, фестиваль вошёл в десятку лучших зимних фестивалей и праздников. В рейтинге, составленном аналитическим агентством «ТурСтат», он занял третью строчку, после праздников, проводимых в Алтайском крае и Ярославской области.

%d1%82%d0%be%d0%bb %d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b9 %d0%b2 %d1%86%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%b5 В Удмуртии зажглась первая новогодняя ёлка.

7 и 8 декабря в Удмуртии прошёл VII Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая». Из года в год этот праздник становится всё более популярным и в республике, и за её пределами. В этом году, например, фестиваль вошёл в десятку лучших зимних фестивалей и праздников. В рейтинге, составленном аналитическим агентством «ТурСтат», он занял третью строчку, после праздников, проводимых в Алтайском крае и Ярославской области.

Неудивительно, что популярность «Сказочных героев на родине Тол Бабая» растёт. Ведь каждый год ширится география волшебных участников фестиваля. В этом году впервые по приглашению Тол Бабая – удмуртского Деда Мороза – поздравить жителей родникового края приехал даже Санта—Клаус из Лапландии.

Традиционно первая новогодняя ёлка в Удмуртии зажглась в Шаркане, на родине Тол Бабая. Открытие же долгожданного фестиваля состоялось 7 декабря в Государственном цирке Удмуртии, где прошло шоу «По дороге в Новый год!».

По сценарию мероприятия визиту волшебников пыталась помешать коварная и завистливая Абыда – удмуртская Баба—яга – и её верные помощники. Но, как и полагается, добро победило зло, друзья и помощники Тол Бабая снова доказали, что любовь, дружба и доброта сильнее зависти и коварства. Абыде не удалось испортить праздник, гости удмуртского волшебника вышли на арену цирка, чтобы поздравить маленьких зрителей и их родителей с Новым годом. С самыми добрыми пожеланиями к юным ижевчанам обратились Санта—Клаус и его супруга Муори из Лапландии, российский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай из Татарстана, байкальский Дед Мороз, Девица—Метелица из Вятских Полян, Хель Мучи из Чувашии и младший брат Деда Мороза Урал Мороз.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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