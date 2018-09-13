В Ижевске дорожники сдали последний объект – улицу Холмогорова. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев во время выездного совещания вместе с общественниками проверил качество выполненных работ на этой и других улицах города.
Чтобы приступить к работам по улице Холмогорова дорожникам пришлось ожидать завершения ремонта коммуникаций. Замена труб на данном участке была запланирована сетевиками только на 2019 год. Поменять свои планы коммунальщиков убедила городская администрация еще зимой на этапе подготовки к реализации проекта. Дорога по этой улице отремонтирована на протяжении 1,06 км. В рамках ремонта произведено фрезерование, ямочный ремонт, установка 1800 п.м. бортовых камней, ремонт 30 колодцев, устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимер-битумном вяжущем. Общая площадь отремонтированного покрытия составила 16 539 кв.м. Кроме того, на участке обустроен тротуар площадью около 2 700 кв. м.
Комиссия также посетила одну из первых объектов, отремонтированных в этом году, - улицу Ялтинскую. Изначально по проекту этот участок дороги должны были отремонтировать только в 2023 году. Однако состояние покрытия на дороге в 2017 году было настолько изношенным, что в голосовании жителей агломерации за объекты 2018 года дорога заняла лидирующие позиции. В этом году здесь выполнено фрезерование, устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, ямочный ремонт, укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона. Общая площадь отремонтированного покрытия составила 8 511 кв.м. Объект прошел пятиступенчатую систему контроля качества и сдан заказчику.
В процессе ремонта на улице Ялтинской у проверяющих было много замечаний. «Претензии были по материалам в самом начале, и по уклонам и по обочинам. Переделок много было. Можно сказать, на этом объекте подрядчик получил первый важный урок. И другие объекты делал уже хорошо. Сейчас к дороге у нас замечаний нет», - сказал Борис Ломаев, председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия». Он также отметил, что считает необходимым установку на улице искусственных неровностей у поворота на детский сад.
Следующим объектом, который посетила комиссия, стала улица Удмуртская. В этом году дорогу разделили на два объекта – «Западное направление» от ул. Майская до ул. Базисная и «Восточное направление» от ул. Лихвинцева до пер. Северный. Многополосная магистраль является одним из самых крупных отремонтированных участков – при протяженности всего 1,7 км, площадь отремонтированного покрытия составляет более 52 370 кв.м. Подрядчик – ГУП УР «Удмуртавтодор» выполнил на объекте фрезерование, ямочный ремонт, установку 3200 п.м. бортовых камней, ремонт 58 колодцев, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия. Отметим, что помимо ремонта проезжей части улицы, в нормативное состояние приведены и шлюзовые проезды. В связи с высокой транспортной нагрузкой на дорогу, дорожные работы проводились только в ночное время.
Также в рамках проекта были проведены мероприятия повышению безопасности дорожного движения. На участке улицы Удмуртская - от ул. 10 лет Октября до ул. Холмогорова установили тросовые ограждения – порядка 450 п.м. «Помимо асфальтового покрытия мы выполнили мероприятия по повышению безопасности дорожного движения – обустроили 8 тротуаров, установили пешеходные барьерные ограждения, разделительные ограждения, два светофора - на улице Гагарина и улице Петрова. До конца сентября на улице Союзная у остановки «8-й микрорайон» будет установлен ещё один светофорный объект», - дополнил Алексей Горбачев.
В 2019 году ремонтные работы в рамках проекта будут продолжены. «Но на следующий год мы всё-таки планируем планку финансирования по Ижевску немного снижать, так как улично-дорожная сеть столицы намного лучше, чем в соседних городах, входящих в агломерацию, – поделился планами Алексей Горбачев – Думаю, ижевчане с нами согласятся». В пример он привел ситуацию, когда жители Ижевска на общественных обсуждениях приняли решение направить экономию средств, образованную в результате торгов, в Камбарку. Благодаря этому в Камбарке удалось отремонтировать 8 объектов протяженностью 5 км.
В целом министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии дал высокую оценку проведённым работам: «Важно, что мы не только стали первой агломерацией из всех 38 регионов-участников проекта, уложившей верхний слой асфальта и закончили ремонты в срок до наступления неблагоприятной погоды, но и сделали это качественно. Время покажет, но я уверен, что и спустя несколько лет качество дорожного покрытия будет на высоте».
Всего в республике в этом году отремонтировали 63 объекта или более 115 км дорог. На реализацию проекта было выделено 1 460 млн рублей.
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