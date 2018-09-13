Путь отсортированного мусора. 3 шага по превращению мусора в упаковочную ленту **Контейнеры для раздельного мусора возвращаются в ижевские дворы, а вскоре будут установлены и по вс...

Штрафы за несоблюдение дизайн–кода ввели в Удмуртии **В Удмуртии ввели шрафы за несоблюдение дизайн–кода. Соответствующий законопроект принял Госсовет ре...

Исходить из реалий. Работа над новым пенсионным законом продолжится и после его принятия Ожидается, что уже на осенней сессии депутаты Госдумы РФ скорректируют законопроект об изменениях в п...