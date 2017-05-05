29 кандидатов зарегистрировано на очередном проведенном заседании организационного комитета. К моменту проведения собрания было принято 284 заявления на участие в предварительном голосовании, среди них 43 действующих депутата Государственного Совета УР.
По итогам заседания оргкомитета был проведен брифинг для журналистов.
Секретарь регионального отделения Партии, Председатель Регионального оргкомитета Владимир Невоструев сообщил, что за прошедшие 2 недели проведено 20 встреч кандидатов с избирателями. Во встречах приняло участие около 2500 человек.
В ходе встреч кандидаты выступали, рассказывали о своих программах, отвечали на вопросы. «Еще предстоит провести 25 встреч. Всего за период праймериз Оргкомитетом будет проведено 45 встреч»,- рассказал Владимир Невоструев.
Участник предварительного голосования, ветеран боевых действий Игорь Быков также отметил, что и на дебатах, и на встречах представлен широкий круг разных людей и это интересно.
Кроме того, председатель Оргкомитета Владимир Невоструев отметил, что активно проходят дебаты.
«На сегодня проведена уже 31 площадка дебатов. Планируется еще около 70 площадок. В мае решением Оргкомитета определены дополнительные площадки, так как очень много участников желают записаться. Наиболее популярными площадками сегодня являются: «Физическая культура, спорт и молодежная политика», «Доступность и качество образования», «АПК и развитие села», «Здравоохранение и демография»», -сообщил он.
Заместитель секретаря регионального отделения Партии Андрей Макаров рассказал журналистам , что оргкомитет ведет активную подготовку к дню предварительного голосования 28 мая.
«На сегодняшний день уже определен 241 участок на территории республики, которые будут открыты 28 мая. В каждом округе будет открыто 20% участков от числа избирательных комиссий, которые обычно работают на выборах».
Владимир Невоструев, сообщил, что по предварительным данным из всего состава участников около 20% это молодые люди в возрасте до 35 лет.
Активность молодых людей в участии на предварительном голосовании отметила и руководитель республиканского штаба российских студенческих отрядов Мария Корнилова.
«У молодежи есть вопросы, которые они бы хотели озвучивать на законотворческом и законодательном уровне», - сказала Мария Корнилова.
Андрей Макаров отметил, что 70% зарегистрированных участников – это члены партии «Единая Россия» и 30% являются беспартийными.
Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Иван Черезов, который также принимает участие в предварительном голосовании, рассказал, что работа в его округе – Автозаводском, уже началась.
«Да, понятно, что проблем много и сложные, и люди обращаются где-то с таким даже больше бывает негативом. Чем сложнее проблема, тем нужно больше времени для ее решения», - прокомментировал Иван Черезов.
Кроме того, председатель Регионального оргкомитета обратил особое внимание участников брифинга на то, что на сайте предварительного голосования pg.er.ru заработал сервис «Найди свой участок».
«Каждый желающий может ввести на сайте адрес своего место жительства и получить в режиме онлайн информацию о местонахождении своего участка. В прошлом году этот сервис пользовался большой популярностью у избирателей»,- сообщил Секретарь Регионального отделения Партии.
Напомним, что до предварительного голосования остался месяц, поэтому все зарегистрированные участники сейчас самостоятельно будут вести свою агитационную кампанию, проводить встречи с избирателями. Задача Оргкомитета – это выполнение всех норм Регламента, организация встречи и дебатов, и, конечно, проведение единого дня предварительного голосования, чтобы каждый желающий смог прийти на счетный участок и поддержать наиболее достойных кандидатов.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: Олег Ларин
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