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В Удмуртии зарегистрировано более 200 случаев гриппа

18 января
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Только за минувшую неделю - с 9 по 13 января 2017 года - лабораторно подтвердили 52 случая гриппа.

37724106 gripp posledstviya selezenka В Удмуртии зарегистрировано более 200 случаев гриппа

219 случаев гриппа зарегистрировано в Удмуртии за этот осенне-зимний период. Только за минувшую неделю - с 9 по 13 января 2017 года - лабораторно подтвердили 52 случая гриппа. Заболеваемость гриппом отмечается в Вавожском, Воткинском, Кезском, Киясовском, Сюмсинском, Юкаменском, Як-Бодьинском, Ярском районах, городах: Ижевск, Воткинск, Глазов, Сарапул.

На территории региона в январе доминирует вирус гриппа A (H3N2), он выделен в 41,7% пробах от количества обследованных больных, вирус гриппа В - в 3% случаев от количества обследованных.

Всего за последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболело 16184 человека. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 68% и выше заболеваемости за аналогичный период 2016 года в 1,6 раза.

Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости зарегистрировано на всей территории республики, кроме: Вавожского, Дебесского, Кизнерского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского районов.

Фото: grippstopnet.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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