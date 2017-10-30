На прошлой неделе в Ижевске был открыт цех по переработке козьего молока в сыр. Одна из особенностей нового производства - поставщиками сырья - козьего молока - станут 46 личных подсобных хозяйств, в которых содержится более 240 коз.
Появление первой мини-сыроварни в Удмуртии – результат труда малого бизнеса республики и сельскохозяйственного потребительского производственного сбытового кооператива «Шурдымка» Завьяловского района.
Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Удмуртского фонда развития предпринимательства. На ввод новых производственных площадей учредителям был предоставлен кредит в размере 800 тысяч рублей под ставку 6 процентов годовых. На эти деньги приобретено перерабатывающее оборудование и в одном из торговых центров столицы арендовано помещение.
В планах сыроделов ежедневно из 600 литров козьего молока вырабатывать 80 килограммов сыра. Переработчиками достигнута предварительная договоренность о реализации продукции с предприятиями общественного питания в городах Ижевске, Санкт-Петербурге и Твери.
Уникальность сыроварни и в том, что в производстве сыров используется только свежее цельное козье молоко ручной дойки.
– Наша фишка в том, что все сыры будут носить названия на удмуртском языке. Среди членов кооператива даже объявили конкурс. У нас должен быть свой удмуртский бренд. Пока мы называемся «Козий сыр «ТурынГурт». Мы тиражируем свой проект в другие районы Удмуртии, чтобы такие сыроварни были в каждом из них - такова концепция развития нашего производства, - подчеркнул один из учредителей, директор ООО «Региональное инжиниринговое бюро» Андрей Атаев.
В ближайшем будущем, по словам учредителей, состоится открытие сыроварни во вновь создаваемом сельскохозяйственном потребительском сбытовом кооперативе в Киясовском районе. Всего в течение года в республике планируется создать четыре производственных кооператива, производящих сыры, йогурты, сметану, творог, кефир и другие молочные продукты. Сыроварни откроются в Сарапульском и Дебесском районах.
Чтобы завоевать репутацию производителя качественной продукции, учредители намерены подготовить высококвалифицированных специалистов в области сыроделия. Технолога, к примеру, намерены обучить во Франции. Для членов кооператива планируется покупка племенных чешских коз бурой короткошерстной породы. Это значит, селяне будут обеспечены постоянной работой и получать стабильный доход: козье молоко закупается из личных подворий по цене 80 рублей за литр.
На открытии мини-сыроварни присутствовал исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.
В своем выступлении он акцентировал внимание на перспективах расширения производства с тем, чтобы совместными усилиями снизить себестоимость экологически чистой продукции, сделав ее доступной наибольшему числу потребителей, а также узнаваемой за пределами республики.
Он отметил, что развитие подобной кооперации на селе имеет как социальную, так и экономическую значимость для жителей деревень.
– Если проект будет экономически успешным, то республиканское правительство готово поддерживать производителей на более выгодных условиях, чтобы такие сыроварни создавались и в других районах республики, - сообщил первый вице-премьер удмуртского правительства.
Он также отметил, что сегодня правительство Удмуртии помогает товаропроизводителям получить дешевые кредиты на создание производства, но еще одна задача заключается в том, чтобы помочь вывести продукт на полки в магазинах, ярмарках и так далее.
– Во всем мире популярной становится уникальная продукция, которую нельзя купить массово. И этот продукт уникальный, а с высокой добавленной стоимостью он может продаваться не только на территории нашей республики. Это классный потенциал, хорошие возможности для личной занятости людей и для коммерциализации того, что они уже делают у себя дома. Что касается козьего сыра «ТурынГурт», то он вполне может стать брендом Удмуртии, - сообщил Александр Свинин.
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Александр Прохоров особо подчеркнул важность потребительской кооперации, которая позволяет эффективно использовать ресурсный потенциал личных подсобных хозяйств населения. Это направление он назвал одним из важных в новой Концепции развития сельского хозяйства Удмуртии.
– Мы считаем, что в развитии сельского хозяйства до сих пор не делалось надлежащего акцента на личные подворья, - подчеркнул Александр Аркадьевич, - и они тихонько выходили из товарного производства. Если буквально 10 лет назад в личном подсобном хозяйстве было 32 тысячи коров и они каким-то образом участвовали в товарном производстве, то сегодня коров осталось около 17 тысяч. Сокращение произошло почти в два раза. Как остановить этот процесс? Создавать различного типа кооперативы. Сегодня мы являемся свидетелями начала работы кооператива, специализирующегося на козеводстве. Другое направление - кооперация производителей молока коров. Есть, к примеру, кооператив на границе Алнашского, Можгинского районов, объединяющий 700 личных подворий. И таких кооперативов должно быть больше. Создание системы потребительской кооперации в республике мы определили в формируемой сейчас Концепции развития сельского хозяйства как основной путь и способ развития личных подсобных хозяйств.
Объединяясь в потребительский кооператив, граждане могут претендовать на государственную поддержку – получение гранта на развитие материально-технической базы кооператива. Этот грант они смогут направить на покупку холодильного оборудования, оборудования для переработки произведенной сельхозпродукции, а также строительство и реконструкцию животноводческих помещений.
Как сообщила председатель СПСК «Шурдымка» Людмила Иванова, в планах кооператива принять участие в конкурсе на получение гранта в 2018 году.
Фото: Александр ГОРБУНОВ
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