«Сайт «НКО.Удмуртия» – один из первых элементов инфраструктуры, которая создаётся в республике для поддержки некоммерческих организаций и развития добровольчества. Онлайн-ресурс будет способствовать эффективному взаимодействию власти, общественности и бизнеса в ходе реализации социально значимых инициатив», - сказал Первый заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин.
Основными задачами портала являются поддержка добровольческих объединений, популяризация и привлечение граждан к добровольческой деятельности, информирование о проектах НКО. На сайте также будут размещаться обучающие материалы, перечень событий, организованных некоммерческими организациями, информация об успешных проектах добровольческих организаций и грантовых конкурсах, полезные ссылки на организации поддержки НКО.
Отдельный раздел сайта содержит информацию о формировании в Удмуртии открытого комитета по проведению года добровольца и плана мероприятий, входящих в его состав. Гражданин, некоммерческая организация или объединение могут подать заявки на участие в работе комитета, а также отправить предложения через специальные формы на сайте nkoudmurtia.ru
Фото: nesluhi.info
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.