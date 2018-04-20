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В УДМУРТИИ ЗАПУСТИЛИ РЕСУРСНЫЙ ОНЛАЙН-ЦЕНТР ДЛЯ НКО И ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ

20 апреля
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В Удмуртской Республике создан сайт «НКО.Удмуртия» – интернет-ресурс для некоммерческих организаций и гражданских активистов республики.

325 250 3 220 В УДМУРТИИ ЗАПУСТИЛИ РЕСУРСНЫЙ ОНЛАЙН-ЦЕНТР ДЛЯ НКО И ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ

«Сайт «НКО.Удмуртия» – один из первых элементов инфраструктуры, которая создаётся в республике для поддержки некоммерческих организаций и развития добровольчества. Онлайн-ресурс будет способствовать эффективному взаимодействию власти, общественности и бизнеса в ходе реализации социально значимых инициатив», - сказал Первый заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин.

Основными задачами портала являются поддержка добровольческих объединений, популяризация и привлечение граждан к добровольческой деятельности, информирование о проектах НКО. На сайте также будут размещаться обучающие материалы, перечень событий, организованных некоммерческими организациями, информация об успешных проектах добровольческих организаций и грантовых конкурсах, полезные ссылки на организации поддержки НКО.

Отдельный раздел сайта содержит информацию о формировании в Удмуртии открытого комитета по проведению года добровольца и плана мероприятий, входящих в его состав. Гражданин, некоммерческая организация или объединение могут подать заявки на участие в работе комитета, а также отправить предложения через специальные формы на сайте nkoudmurtia.ru

Фото: nesluhi.info

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