Первый опыт для Удмуртии
Проекты-победители 2019 года будут реализованы в августе-сентябре. А в октябре будут открыты новые детские и спортивные площадки, хоккейные коробки, будут отремонтированы улицы и памятники в тех поселениях и городах, жители которых проявили инициативу и приняли участие в проекте инициативного бюджетирования в Удмуртской Республике.
Напомним, в марте текущего года Глава Удмуртии Александр Бречалов дал старт проекту инициативного бюджетирования в республике. За три месяца к реализации проекта подключились многие городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа, ими подготовлены конкурсные заявки. На сегодня их подано 142.
В апреле-мае в поселениях и городах региона прошли итоговые собрания, на которых жители прямым голосованием определили проект развития общественной инфраструктуры, который они хотят реализовать на территории своего населённого пункта.
Жители республики в основном выбирали ремонт дорог и памятников, создание детских и спортивных многофункциональных площадок.
В мае Минфин Удмуртии объявил о начале приёма документов на участие в 2019 году в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры на территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах.
– Организатор конкурса – автономное учреждение дополнительного образования республики «Центр финансового просвещения», – рассказывает заместитель начальника бюджетного управления Министерства финансов Удмуртии Мария Кулакова. – Специалистам этого центра сейчас активно помогают эксперты из Башкирии, где инициативным бюджетированием занимаются уже несколько лет. По их словам, в Удмуртии активность населения значительно выше. Лучше у нас и с грамотностью. Инициативные граждане совместно с органами местного самоуправления быстро вникают в суть вопроса и оперативно готовят пакет необходимых документов. Опыт набирается в процессе работы. Я уверена, что в следующий год мы войдём совсем по-другому. Всё больше людей хотят проявить инициативу и реализовать свои замыслы на деле.
По словам Марии Владимировны, в бюджете республики на реализацию проекта инициативного бюджетирования в этом году заложено 60 миллионов рублей. Вся информация о проекте, контактные телефоны есть на информационном портале «Инициативное бюджетирование в Удмуртской Республике».
Как во всём мире
– Инициативное бюджетирование – это механизм расходования бюджетных средств при непосредственном участии населения в определении первоочередной проблемы, выборе проекта, контроле за его реализацией, – рассказывает башкирский консультант проекта Александр Куликов. – Этот инструмент позволяет оперативно выявлять и решать наиболее острые, по мнению самих жителей, социальные проблемы местного уровня. Жители поселений и городов путём открытого обсуждения и голосования на местных собраниях выбирают наиболее важную проблему своего населённого пункта, подключаются к общественному контролю за реализацией проектов и непосредственному трудовому участию в них, что способствует бережному отношению к созданному объекту.
Инициативное бюджетирование – это российская версия достаточно широко известного во всём мире процесса, который называется партиципаторное бюджетирование, или бюджетирование с участием граждан. Оно появилось в 1989 году. Есть много стран, в которых партиципаторное бюджетирование очень активно развивается и применяется уже достаточно широко. В нашей стране первые практики участия граждан в решении вопроса о расходовании бюджетных средств на местном, на муниципальном уровне появились в 2007 году.
Министерство финансов России поддерживает развитие практик инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации с 2015 года. На данный момент такие проекты реализуются в более чем 55 регионах.
По данным за 2017 год, стоимость проектов составила 14,5 миллиарда рублей. В том числе 1,1 миллиарда рублей софинансирование населением и бизнесом. Общее количество проектов – 15,9 тысячи.
Тему инициативного бюджетирования активно поддерживает Президент России Владимир Путин.
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Критерии победы
Проекты, представляемые на конкурс, должны иметь два обязательных источника финансирования. Первый – деньги республиканского бюджета, субсидия, она может быть до миллиона рублей.
Второй обязательный источник – местный бюджет. Сельское поселение или муниципальный район должен профинансировать проект минимум на 5 процентов от объёма запрашиваемой субсидии, городской округ – не менее 15 процентов. Финансирование населения не является обязательным, но при его наличии начисляются дополнительные баллы. Если на итоговом собрании население решит скинуться, оно само решает, сколько процентов от субсидии они могут вложить в проект. Поддержку проекту могут оказывать и спонсоры, если они изъявили желание.
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