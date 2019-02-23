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В Удмуртии заместитель начальника Управления Росгвардии поздравил кадетов с наступающим Днем защитника Отечества

20 февраля
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Накануне Дня защитника Отечества в Якшур-Бодьинском районе прошел День кадета. В этот день 5 кадетских классов Якшур-Бодьинской средней школы отметили свой первый юбилей – пятилетие.

4zkub9yxozy В Удмуртии заместитель начальника Управления Росгвардии поздравил кадетов с наступающим Днем защитника Отечества

Стоит отметить, что вот уже на протяжении всего периода с момента создания кадетского движения в Якшур-Бодьинском районе кураторство и шефство над кадетскими классами ведет Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Удмуртской Республике. Руководство управления не пропускает ни единого торжественного и знаменательного события в жизни юных защитников Отечества.

Так и в этот значимый для детей день с праздником поздравили заместитель начальника Управления – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Удмуртской Республике полковник полиции Николай Мерзляков и председатель ветеранов лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Управления Росгвардии по Удмуртии подполковник милиции в отставке Александр Волков. Шефы-наставники приняли участие в церемонии зачитывания приказа о поощрении и награждении личного состава кадетских классов.

В канун Дня защитника Отечества Николай Мерзляков рассказал ребятам о роли военнослужащих в годы Великой отечественной Войны и в торжественной обстановке вручили кадетам книгу о советском полководце, Маршале Советского Союза, четырежды Герое Советского Союза Георгии Константиновиче Жукове.

Кадеты с большим вниманием послушали своего куратора и пообещали с огромным удовольствием прочесть подаренную книгу.

Фото @club42198794 (Рассвет24часа)

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