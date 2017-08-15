В 127 проверенных в республике домах для переселенцев выявили 1167 замечаний, сообщил сегодня на аппаратном совещании при врио главы Удмуртии и.о.министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Иван Маринин. Проверка качества жилья проводилась по поручению Александра Бречалова во всех муниципальных образованиях Удмуртии.
Замечания должны быть устранены в течение двух месяцев.
«Повторные выезды показали, что не все замечания устранены, либо работы выполнены некачественно. Мы второй раз проверили три района. Качество пока на низком уровне», - рассказал Иван Маринин.
На 11 августа 2017 года в республике переселено 803 человека. 4 района уже полностью завершили все мероприятия по программе - Алнашский, Кезский, Камбарский и Увинский районы.
По словам министра, большинство муниципалитетов сдают новые дома и приобретают помещения для переселения граждан в августе текущего года.
В зону риска по срыву сроков переселения граждан из ветхого жилья попадают Ижевск, Глазов, Воткинск, Завьяловский и Глазовский район, так как в них заключение контактов на приобретение готового жилья запланировано на конец августа.
Кроме того, имеются опасения по невыполнению обязательств по строительству двух 24-квартирных домов в Глазове по улице Сибирской (затягивание сроков работ связано с работами по присоединению к сетям газоснабжения) и 106-квартирного дома в Завьяловском районе (из-за проливных дождей затоплена 1 секция дома и работы по отделке помещений были перенесены).
Несмотря на это, администрации муниципальных образований заверяют, что все работы будут выполнены до 31 августа.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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