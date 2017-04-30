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В Удмуртии задержали преступную группировку

30 апреля
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1 В Удмуртии задержали преступную группировку

В Удмуртии задержали членов преступной группы, действовавшей в Балезинском и Глазовском районах. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, силовую поддержку полиции при задержании подозреваемых в серии тяжких преступлений оказали сотрудники СОБР Росгвардии.

Отмечается, что четверо задержанных - ранее судимые жители поселка Балезино, самому старшему 27 лет, самому младшему - 18 лет. Они подозреваются в совершении краж, грабежей и вымогательств в отношении жителей Балезинского и Глазовского районов Удмуртии.

Полицейскими установлена их причастность к краже 140 000 рублей у жительницы пос. Балезино. В настоящее время проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.

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