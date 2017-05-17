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В Удмуртии задержали более двадцати браконьеров

16 мая
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Imga0498 В Удмуртии задержали более двадцати браконьеров

22 правонарушения законодательства было выявлено во время весенних рейдов, которые инспекторы Минприроды Удмуртии проводят совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии России. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

В период весенней охоты и действия весеннего нерестового запрета (он продлится до 10 июня) выявлено 13 нарушений в области охоты и 9 - в области рыболовства. Обнаружено и изъято 13 браконьерских сетей.

На всех нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. В соответствии с КоАП РФ за нарушение правил охоты им грозит штраф от 500 до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.

За нарушение правил, регламентирующих рыболовство налагается штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.

Фото: Пресс-служба Минприроды УР

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