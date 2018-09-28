Напомним, актуальные вопросы в этой сфере стали объектом рассмотрения на заседании Ассоциации в Ижевске. О том, какая работа ведётся в этом направлении в республике рассказал Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов. Кроме того, участники заседания побывали в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике и в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.
«Вопрос, который мы включили в повестку заседания здесь в Ижевске, вызывает большой интерес и в обществе. Но самое главное, он является приоритетным в работе органов и государственной власти, и местного самоуправления. Я должен отметить, что в Удмуртской Республике выстроена слаженная, продуманная, система оказания помощи и взрослым, и детям с ограниченными возможностями, которые нуждаются в этой помощи. Эта система является образцом для многих субъектов Российской Федерации», - сказал во время пресс-подхода Валерий Лидин. Он отметил, что в учреждениях, в которых они побывали, работают профессионалы, искренне стремящиеся помочь людям с ограниченными возможностями.
Председатель Государственного Совета Удмуртии Алексей Прасолов отметил, что работа по решению проблем инвалидов будет продолжена.
Координатор Ассоциации законодателей Приволжья Валерий Лидин прокомментировал и актуальные вопросы межбюджетных отношений.
«Сегодня был живой заинтересованный разговор о межбюджетном отношении, поскольку он волнует практически все субъекты, в том числе обеспеченные. Это важно не только для субъекта в целом, это важно и для поддержки муниципальных образований», - сказал Председатель Законодательного Собрания Пензенской области.
«Реализация тех полномочий, которые передаются по закону, должны быть в полном объеме профинансированы, с тем чтобы на уровне муниципалитета выполнять их качественно и эффективно. Вот эта задача, которая стоит, она очень важная и мы сегодня особое внимание сконцентрировали в итоговом документе поддержке наших муниципалитетов, с тем чтобы они качественно, эффективно выполняли задачи, поставленные в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая. Эти предложения заключаются в том, что полномочия, которые мы передаём, должны обеспечиваться финансами. А чтобы обеспечить финансами, должна быть чётко выстроенная система налогооблагаемой базы. Это, прежде всего, создание рабочих мест, это поддержка инвестиционных проектов, которые реализуются в каждом субъекте Российской Федерации. Мы в Пензе поддержали уже 11 инвестиционных проектов, которые получили финансовую поддержку, преференции из областного бюджета, создали рабочие места, хорошую налогооблагаемую базу и это позволило нам за последние три года увеличить бюджет нашей Пензенской области практически на 9 миллиардов рублей. А это гарантия выполнения социальных обязательств, это гарантия выравнивания межбюджетных отношений с муниципалитетами, гарантия выполнения тех проектов, которые наполняют бюджет», - рассказал Валерий Лидин.
Помощник Полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Симонов отметил, что в ПФО имеется большой и, самое главное, успешный опыт взаимодействия законодателей. Он подчеркнул: предложения, выработанные Ассоциацией законодателей Приволжья реализуются в Федеральном Собрании и находят отражение в федеральном законодательстве.
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