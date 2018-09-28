От редактора. Неразрывная нить времён – Сентябрь в России богат на профессиональные праздники и памятные даты. Вот и последний день уходя...

Александр Синельников: «Мы ожидаем значительное увеличение количества пассажиров к 2040 году» **После строительства в Удмуртии международного терминала количество пассажиров может сразу увеличить...

Сарапул и Елабуга стали городами-побратимами. **27 сентября в Ижевске в рамках заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти ...