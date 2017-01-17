Количество новых должников по кредитам, как и исполнительных производств, увеличивается ежегодно. Такие неутешительные выводы приводит Управление федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.
26 тысяч исполнительных производств по взысканию задолженностей по кредитам с физических лиц поступило на исполнение в службу судебных приставов в 2016 году. В 2012 году количество подобных исполнительных производств составляло в 3,5 раза меньше - 7 тысяч.
Чаще всего не возвращают кредиты и займы, выданные микрофинансовыми учреждениями и различными кооперативами, отмечают в ведомстве.
На сегодняшний день у судебных приставов находится боле 46 тыс. исполнительных производств на сумму чуть более 8 млрд. руб., из них в связи с отсутствием иного имущества задолженность на сумму 3 млрд. 200 млн. рублей погашается из периодических доходов должников (заработная плата, пенсии).
В связи с признанием должников банкротами и открытием процедуры реализации имущества при банкротстве приостановлено принудительное исполнение исполнительных производств на сумму 300 млн. рублей.
Арестовано и передано на реализацию имущество должников на сумму более 300 млн. рублей.
В 2016 году сотрудниками УФССП России по Удмуртской Республике взыскано 806 миллионов рублей задолженностей по кредитам, что на 237 миллионов больше по сравнению с прошлым годом.
Фото: vedomosti.ru
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