Главная » В Удмуртии выросло число должников по кредитам

В Удмуртии выросло число должников по кредитам

17 января
0
Mobile high 1nx В Удмуртии выросло число должников по кредитам

Количество новых должников по кредитам, как и исполнительных производств, увеличивается ежегодно. Такие неутешительные выводы приводит Управление федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

26 тысяч исполнительных производств по взысканию задолженностей по кредитам с физических лиц поступило на исполнение в службу судебных приставов в 2016 году. В 2012 году количество подобных исполнительных производств составляло в 3,5 раза меньше - 7 тысяч.

Чаще всего не возвращают кредиты и займы, выданные микрофинансовыми учреждениями и различными кооперативами, отмечают в ведомстве.

На сегодняшний день у судебных приставов находится боле 46 тыс. исполнительных производств на сумму чуть более 8 млрд. руб., из них в связи с отсутствием иного имущества задолженность на сумму 3 млрд. 200 млн. рублей погашается из периодических доходов должников (заработная плата, пенсии).

В связи с признанием должников банкротами и открытием процедуры реализации имущества при банкротстве приостановлено принудительное исполнение исполнительных производств на сумму 300 млн. рублей.

Арестовано и передано на реализацию имущество должников на сумму более 300 млн. рублей.

В 2016 году сотрудниками УФССП России по Удмуртской Республике взыскано 806 миллионов рублей задолженностей по кредитам, что на 237 миллионов больше по сравнению с прошлым годом.

Фото: vedomosti.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо