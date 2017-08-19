17 августа заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провел совещание по вопросам реализации механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также предоставления услуг на базе Многофункциональных центров в регионах ПФО. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.
В режиме видеоконференцсвязи обсуждены вопросы выполнения к 2018 году необходимого показателя числа граждан, использующих государственные и муниципальные услуги в электронном виде, предоставления услуг на базе МФЦ, а также перехода до конца 2020 года органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на использование отечественного офисного программного обеспечения.
Олег Машковцев отметил, что аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО организован мониторинг функционирования МФЦ в регионах округа:
– Особое внимание обращается на время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата – одного из важнейших показателей, влияющих на уровень удовлетворенности граждан оказанием услуг. Проводимый анализ показывает, что установленный норматив 15 минут в ряде регионов округа не выполняется, – подчеркнул Олег Машковцев.
Другой важный вопрос, на который обратил внимание заместитель полпреда, – реализация мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения. Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждены соответствующие сроки и ответственные исполнители.
– Одним из ключевых мероприятий является разработка Минкомсвязи России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти нормативных правовых актов и методических рекомендаций, формирующих правовую и методологическую основу перехода до конца 2020 года региональных органов исполнительной власти и органов МСУ на отечественное программное обеспечение, – сказал Олег Машковцев.
В регионах Приволжского федерального округа в целом выполняются мероприятия по достижению показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Четыре региона округа уже достигли планового показателя на 2017 год – 60% (в Республике Татарстан это значение составило 79,7%, Чувашской Республике – 69%, Республике Башкортостан – 61,2%, Республике Мордовия – 60,7%). По данному показателю в стране Республика Татарстан занимает 1 место, Чувашская Республика – 3 место.
Удмуртская Республика по России занимает 47-ое место. С 2014 года доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, увеличилась на 7,8%.
Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО
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