Внесены изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 5 мая 2015 года № 219 «Об утверждении Положения об оплате труда работников организаций, подведомственных Министерству социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, этот вопрос обсуждался 5 августа на заседании президиума регионального кабинета министров. Его провел Александр Бречалов.
Проект предусматривает обеспечение минимального размера оплаты труда с 1 июля 2017 года в сумме 7 800 рублей. Согласно проведенному анализу дополнительная потребность на доплату в целях обеспечения минимального размера оплаты труда с 1 июля 2017 года составит 209,6 тыс. руб.
Также, в целях выполнения целевых показателей повышения заработной платы отдельных категорий работников, поименованных в «майских» указах Президента Российской Федерации, увеличены оклады (должностные оклады), ставки заработной платы: с 1 июля 2017 года - работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг в среднем на 32,7 процентов; с 1 сентября 2017 года - педагогических работников в среднем на 29,2 процентов; с 1 октября 2017 года - медицинских работников в среднем на 35,6 процентов.
Кроме того, для достижения оптимального соотношения условно-постоянной и переменной частей заработной платы (70 на 30 процентов) работникам, занятым в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, установлена доплата за специфику работы в размере 100 процентов должностного оклада.
Всего дополнительная потребность в фонде оплаты труда работников организаций, подведомственных Министерству, на 2017 год составляет 72,2 млн рублей. Кроме того, было принято решение направить на содержание школьных маршрутов в период с 1 сентября по 31 декабря 2017 года 34,935 млн рублей.
Завершая заседание Президиума Правительства УР, врио Главы УР ещё раз акцентировал внимание участников совещания на организации работы с обращениями граждан.
«Работа по обращениям граждан ведётся безобразно. При подготовке к поездке в Глазов мы рассмотрели 40 обращений, 33 из них уже решили. А вы по ним делали отписки. Главная задача при работе с обращениями граждан – это решить проблему, а не в течение 30 дней дать ответ заявителю», - подчеркнул Александр Бречалов.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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