В Удмуртии определены победители первого республиканского конкурса «Трезвое село». Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии, первое место заняло муниципальное образование "Светлянское" Воткинского района, второе – МО "Кекоранское" Якшур-Бодьинского района, третье – МО "Валамазское" Селтинского района.
Победители получат из бюджета Удмуртии 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Призовые средства направят на решение первоочередных задач, прежде всего, на благоустройство территорий и ремонт клубов.
« Будем развивать физкультуру и спорт в деревнях, которые входят в состав нашего муниципалитета, - сообщила Глава МО «Светлянское» Зинаида Вострокнутова, - Планируем купить спортивный инвентарь и сшить форму для спортсменов-участников республиканских соревнований».
Награждение победителей и вручение сертификатов на получение денежных средств состоялось 20 апреля на празднике в честь Дня местного самоуправления, который прошёл в Игринском районе Удмуртии.
Всего в конкурсе «Трезвое село», организованном при поддержке общественной организации «Союз женщин Удмуртии», приняли участие 35 сельских муниципальных поселений из 16 районов республики. Самым активным оказался Якшур-Бодьинский район, представивший на республиканский конкурс 8 заявок от поселений.
Итоги подводились по 19 критериям. В их числе: демографические показатели, количество зарегистрированных браков, количество трудоустроенных граждан, количество преступлений, совершаемых в состоянии опьянения, охват художественной самодеятельностью, физкультурой и спортом и другие. При оценке принимались во внимание не абсолютные цифры, а динамика показателей. Также учитывалась работа местной власти по пропаганде трезвого образа жизни.
Конкурс «Трезвое село», реализуемый в Удмуртии, стал результатом обмена хорошими практиками с регионами. В Башкирии подобный конкурс проводится с 2011 года.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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