Главная » В Удмуртии выбрали самое трезвое село

В Удмуртии выбрали самое трезвое село

21 апреля
0
Nik 5440 В Удмуртии выбрали самое трезвое село

В Удмуртии определены победители первого республиканского конкурса «Трезвое село». Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии, первое место заняло муниципальное образование "Светлянское" Воткинского района, второе – МО "Кекоранское" Якшур-Бодьинского района, третье – МО "Валамазское" Селтинского района.

Победители получат из бюджета Удмуртии 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Призовые средства направят на решение первоочередных задач, прежде всего, на благоустройство территорий и ремонт клубов.

« Будем развивать физкультуру и спорт в деревнях, которые входят в состав нашего муниципалитета, - сообщила Глава МО «Светлянское» Зинаида Вострокнутова, - Планируем купить спортивный инвентарь и сшить форму для спортсменов-участников республиканских соревнований».

Награждение победителей и вручение сертификатов на получение денежных средств состоялось 20 апреля на празднике в честь Дня местного самоуправления, который прошёл в Игринском районе Удмуртии.

Всего в конкурсе «Трезвое село», организованном при поддержке общественной организации «Союз женщин Удмуртии», приняли участие 35 сельских муниципальных поселений из 16 районов республики. Самым активным оказался Якшур-Бодьинский район, представивший на республиканский конкурс 8 заявок от поселений.

Итоги подводились по 19 критериям. В их числе: демографические показатели, количество зарегистрированных браков, количество трудоустроенных граждан, количество преступлений, совершаемых в состоянии опьянения, охват художественной самодеятельностью, физкультурой и спортом и другие. При оценке принимались во внимание не абсолютные цифры, а динамика показателей. Также учитывалась работа местной власти по пропаганде трезвого образа жизни.

Конкурс «Трезвое село», реализуемый в Удмуртии, стал результатом обмена хорошими практиками с регионами. В Башкирии подобный конкурс проводится с 2011 года.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо