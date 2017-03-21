Конкурс красоты «Мисс Эктоника-2017» прошёл в Ижевске. Финал конкурса состоялся 17 марта в клубе «Резиденция». Девушки представляли свою «визитку», соревновались в кулинарном мастерстве, дефилировали в купальниках и вечерних платьях.
Победительницей стала уроженка Киясовского района Удмуртии Алёна Леонтьева, студентка Республиканского колледжа культуры. В творческом номере она исполнила удмуртский танец.
Как сообщила Алёна сайту «Моя Удмуртия», конкурсные испытания сложными ей не показались, так как она — человек творческий.
«Испытания были не такими сложными, так как я творческий человек — учусь в Республиканском колледже культуры. В творческом номере я танцевала удмуртский танец, а танец для меня — это жизнь. Самым важным для меня было показать улыбку на сцене — это важный инструмент. Без улыбки будет всё скучно и вяло... А когда объявили, что я стала «Мисс», я даже не поверила! Главное для меня это было участие, и я смогла победить!» — рассказала Леонтьева.
Конкурс удмуртских красавиц «Мисс Эктоника» в этом году проходил в третий раз. По условиям конкурса, обязательное условие для участниц — знание удмуртского языка и культуры. В финале пять девушек борются за главный титул «Мисс Эктоника». Главным призом для победительницы стал сертификат на 15 000 рублей от турагентства.
Фото: vk.com
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