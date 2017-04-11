16 апреля в 17 часов в Доме молодежи Ижевска состоится финал конкурса «Татар кызы-2017». Конкурс проводится Союзом татарской молодежи Удмуртии «Иман» уже в шестой раз.
Кастинг среди татарских красавиц состоялся еще 4 декабря 2016 года. По словам организаторов конкурса, с каждым годом проект развивается, обретая все большую популярность. В этом году выразили желание участвовать в конкурсе более 30 девушек. Как они умеют держаться на сцене, какими творческими способностями и знанием языка обладают – по этим критериям были отобраны 10 «самых–самых».
В финале конкурса девушки проявят себя в пяти конкурсных программах: рукоделие - создание элементов национального костюма, творческий номер на национальную тему, интеллектуальный этап, кулинарный этап и дефиле.
С каждой из участниц работают профессионалы: фотографы, хореографы, режиссеры. Победительнице конкурса «Татар кызы-2017» в качестве символа красавицы будет вручена корона ручной работы с элементами национального головного убора. Также все участницы конкурса получат ценные призы от организаторов и партнеров проекта.
Сейчас в открытой группе Вконтакте идет голосование за приз зрительских симпатий. Проголосовать за одну из десяти красавиц можно до 12.00 часов 16 апреля здесь.
По сообщению пресс-службы Министерства национальной политики Удмуртской Республики.
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