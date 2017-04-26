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В Удмуртии выберут лучшие семьи

25 апреля
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Batalovy mpurga net 800 В Удмуртии выберут лучшие семьи

В Удмуртии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Он проходит под девизом «Моя семья – моя Россия», сообщает пресс-служба Главы и Правительства республики. Итоги регионального этапа будут подведены 15 июня.

Конкурсантов будут оценивать по пяти номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России" и "Семья - хранитель традиций".

Как отмечает первый заместитель министра социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики Ольга Лубнина, конкурс «Семья года» проводится во второй раз, он призван пропагандировать и повышать престиж семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственности родительства.

Победители регионального этапа в ноябре этого года поедут в Москву на российский конкурс. В прошлом году из Удмуртии было подано четыре заявки. Многодетная семья Баталовых из Малопургинского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года-2016» в номинации «Сельская семья» и включена в Почётную книгу «Семья года. Россия, 2016 год».

Фото: mpurga.net

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