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В Удмуртии выберут лучшего специалиста по охране труда

26 апреля
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Img 2727 В Удмуртии выберут лучшего специалиста по охране труда

Заканчивается прием заявок для участия в конкурсе «Лучший специалист по охране труда Удмуртской Республики». Он проходит в республике впервые. Организатором конкурса выступил Минтруд Удмуртии.

Конкурс объявлен в преддверии Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля. В 2017 году он посвящен оптимизации сбора и использования данных по охране труда.

Основная цель конкурса – повышение престижа и значимости должности специалиста по охране труда.

— С помощью таких конкурсов возможно привлечь внимание общественности к вопросам охраны труда, защиты жизни и здоровья на производстве, безопасности на рабочем месте, а также сформировать правильную культуру охраны труда, и повысить престиж и значимость направления охраны труда в целом, - считает министр труда и миграционной политики Удмуртии Надежда Губская.

Победители конкурса получат дипломы и призы в денежной форме.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Минтруда Удмуртии: Порядок проведения республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда Удмуртской Республики».

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