Заканчивается прием заявок для участия в конкурсе «Лучший специалист по охране труда Удмуртской Республики». Он проходит в республике впервые. Организатором конкурса выступил Минтруд Удмуртии.
Конкурс объявлен в преддверии Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля. В 2017 году он посвящен оптимизации сбора и использования данных по охране труда.
Основная цель конкурса – повышение престижа и значимости должности специалиста по охране труда.
— С помощью таких конкурсов возможно привлечь внимание общественности к вопросам охраны труда, защиты жизни и здоровья на производстве, безопасности на рабочем месте, а также сформировать правильную культуру охраны труда, и повысить престиж и значимость направления охраны труда в целом, - считает министр труда и миграционной политики Удмуртии Надежда Губская.
Победители конкурса получат дипломы и призы в денежной форме.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте Минтруда Удмуртии: Порядок проведения республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда Удмуртской Республики».
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