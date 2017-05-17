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В Удмуртии встанут на защиту орланов-белохвостов

16 мая
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18 мая в Национальном парке «Нечкинский» состоится открытие музея «Орлана-белохвоста»

%d0%9e%d0%91 1 В Удмуртии встанут на защиту орланов-белохвостов

18 мая в Национальном парке «Нечкинский» состоится открытие музея «Орлана-белохвоста».

Национальный парк «Нечкинский» был создан в Сарапульском районе в 1997 в качестве природоохранного учреждения, на которое возложена охрана флоры и фауны этого выдающегося уголка нашей республики.

Музей «Орлана-белохвоста» создан при финансовой поддержке компании «РусГидро». Музей будет функционировать на постоянной основе на базе Нечкинского лесничества. Именно здесь особенно часто встречаются эти величественные птицы, занесенные в Красную книгу Удмуртии и России.

По окончании церемонии открытия музея для участников мероприятия состоится экскурсия по экологической тропе «Орланьи кручи», которая расположена на территории Национального парка.

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