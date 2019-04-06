В Удмуртии впервые состоялся форум Республиканского Совета отцов. Для участия в нем 5 апреля в Ижевск прибыли делегации отцов из городов и районов Удмуртии - активисты отцовского движения, представители Советов отцов, школьных родительских комитетов, общественных объединений. Инициатором и главным организатором этого мероприятия выступила уполномоченный при Главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева.
Открыл форум заместитель Председателя Правительства УР Анатолий Строков. Он выразил искреннюю признательность активистам отцовского движения за участие в жизни детей и отметил, что впервые тема ответственного отцовства на высоком уровне в нашей стране прозвучала на первом Всероссийском форуме отцов, прошедшем в Екатеринбурге в феврале этого года.
«Роль отца - это, прежде всего, ответственность. Ответственность за безопасность и благополучие семьи. Сегодня общество как никогда нуждается в ярких примерах мужественности и ответственного отцовства. Именно мужчины-отцы могут и должны стать силой, способной дать импульс в развитии семейной политики страны, направленной на укрепление семьи», - подчеркнул Анатолий Строков.
Ольга Авдеева, выступая перед участниками форума, рассказала, что советы отцов созданы более чем в 60 регионах нашей страны.
«Настал черед и Удмуртии подхватить это движение. Очень хочется, чтобы советы отцов появились в каждом муниципальном образовании нашей республики, сейчас их около десяти, - отметила Ольга Авдеева. - Все, что мы делаем, - это ради детей, чтобы они не чувствовали себя обделенными».
Участников форума приветствовали депутат Государственной Думы РФ Алексей Загребин, и.о. руководителя Следственного управления Следственного Комитета РФ по УР Рустам Тугушев, заместитель министра внутренних дел по УР Олег Мальцев, протоиерей Ижевской и Удмуртской епархии Роман Воскресенских, заместитель руководителя Администрации регионального духовного Управления мусульман в УР Фанзиль Гарипов, председатель Общественной палаты УР Рашид Хуснутдинов.
После торжественной части участники форума перешли к обсуждению основных направлений деятельности отцовского движения в Удмуртской Республике.
Специальным приглашенным гостем стал Алексей Гусев, руководитель Национальной родительской ассоциации, крупнейшего объединения родителей нашей страны. Итогом форума стало создание Республиканского совета отцов и выбор его председателя. Им стал заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.
Был утвержден и Президиум Совета отцов УР. В его состав вошли Алексей Загребин, Дмитрий Выдрин, Андрей Васюков, Сергей Королев, Бахруз Гумбатов, отец Роман Воскресенских, Роман Сковородников, Николай Январский, Фанзиль Гарипов. Работа Республиканского совета отцов начнется со следующей недели.
фото: пресс-служба Ижевска
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