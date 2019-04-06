Главная » Общество » В Удмуртии впервые состоялся форум Республиканского Совета отцов

В Удмуртии впервые состоялся форум Республиканского Совета отцов

5 апреля
0

Для участия в нем 5 апреля в Ижевск прибыли делегации отцов из городов и районов Удмуртии - активисты отцовского движения, представители Советов отцов, школьных родительских комитетов, общественных объединений.

%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2111 В Удмуртии впервые состоялся форум Республиканского Совета отцов

В Удмуртии впервые состоялся форум Республиканского Совета отцов. Для участия в нем 5 апреля в Ижевск прибыли делегации отцов из городов и районов Удмуртии - активисты отцовского движения, представители Советов отцов, школьных родительских комитетов, общественных объединений. Инициатором и главным организатором этого мероприятия выступила уполномоченный при Главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева.

Открыл форум заместитель Председателя Правительства УР Анатолий Строков. Он выразил искреннюю признательность активистам отцовского движения за участие в жизни детей и отметил, что впервые тема ответственного отцовства на высоком уровне в нашей стране прозвучала на первом Всероссийском форуме отцов, прошедшем в Екатеринбурге в феврале этого года.

«Роль отца - это, прежде всего, ответственность. Ответственность за безопасность и благополучие семьи. Сегодня общество как никогда нуждается в ярких примерах мужественности и ответственного отцовства. Именно мужчины-отцы могут и должны стать силой, способной дать импульс в развитии семейной политики страны, направленной на укрепление семьи», - подчеркнул Анатолий Строков.

Ольга Авдеева, выступая перед участниками форума, рассказала, что советы отцов созданы более чем в 60 регионах нашей страны.

«Настал черед и Удмуртии подхватить это движение. Очень хочется, чтобы советы отцов появились в каждом муниципальном образовании нашей республики, сейчас их около десяти, - отметила Ольга Авдеева. - Все, что мы делаем, - это ради детей, чтобы они не чувствовали себя обделенными».

Участников форума приветствовали депутат Государственной Думы РФ Алексей Загребин, и.о. руководителя Следственного управления Следственного Комитета РФ по УР Рустам Тугушев, заместитель министра внутренних дел по УР Олег Мальцев, протоиерей Ижевской и Удмуртской епархии Роман Воскресенских, заместитель руководителя Администрации регионального духовного Управления мусульман в УР Фанзиль Гарипов, председатель Общественной палаты УР Рашид Хуснутдинов.

После торжественной части участники форума перешли к обсуждению основных направлений деятельности отцовского движения в Удмуртской Республике.

Специальным приглашенным гостем стал Алексей Гусев, руководитель Национальной родительской ассоциации, крупнейшего объединения родителей нашей страны. Итогом форума стало создание Республиканского совета отцов и выбор его председателя. Им стал заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Был утвержден и Президиум Совета отцов УР. В его состав вошли Алексей Загребин, Дмитрий Выдрин, Андрей Васюков, Сергей Королев, Бахруз Гумбатов, отец Роман Воскресенских, Роман Сковородников, Николай Январский, Фанзиль Гарипов. Работа Республиканского совета отцов начнется со следующей недели.

фото: пресс-служба Ижевска

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Коммунальный узел
5 апреля
**В апреле жители Ижевска получат квитанции с корректировкой платы за отопление 2018 года. К чему гот...
Благое дело. Как российские блогеры подарили можгинской библиотеке три компьютера
5 апреля
**4 апреля в Ижевске на кадровой школе для НКО выступила блогер, «генерал» благотворительного движени...
Знатоки из «Торнадо»: в Ижевске подвели итоги конкурса юных инспекторов дорожного движения
5 апреля
Кофемолка. Ирина Макарычева: «В Ижевске – высокое небо»
5 апреля
**Ирина Макарычева: «В Ижевске – высокое небо» HR-директор Правительства УР рассказала, почему во вл...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо