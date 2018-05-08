Воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. В.Г.Старикова посетили репетицию Парада Победы в Москве 6 мая 2018 года лучшие воспитанники окружных кадетских корпусов Республик Башкортостан и Татарстан, У...

Команды из Удмуртии достойно выступили на школьном чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?» В каждой из возрастных групп они попали в десятку лучших. В минувшие выходные – 30 апреля и 1 мая в...

Вытеснит ли строителя консультант по продуктивности? Учащиеся техникумов задали вопросы Главе Удмуртии и представили свои проекты В минувший четверг, 19 апреля, актовый зал Строительного техникума Ижевска был переполнен. Не только ...