Главная » Образование » В Удмуртии военнослужащие Росгвардии провели патриотические мероприятия для школьников

В Удмуртии военнослужащие Росгвардии провели патриотические мероприятия для школьников

7 мая
0

В отдельном батальоне Приволжского округа войск национальной гвардии состоялись уроки мужества для учащихся школ города Воткинска.

1 (5) В Удмуртии военнослужащие Росгвардии провели патриотические мероприятия для школьников

Школьники посетили территорию военного городка, где познакомились с жизнью и бытом военнослужащих. Во время встречи офицеры батальона рассказали ребятам об истории создания воинской части, о функциях и задачах, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, а также продемонстрировали презентационный фильм о Росгвардии.

Военнослужащие показали ребятам специальную военную технику, основные виды вооружения, работу кинологической группы.

Особый интерес у юных гостей вызвало показательное выступление специалистов-кинологов со своими четвероногими питомцами. Беседуя с ребятами в непринужденной обстановке, офицеры отметили, что военнослужащие Росгвардии постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство, физическую подготовку, оттачивают полученные навыки.

Ребята поблагодарили росгварейцев за гостеприимство и интересную встречу, а так же выразили желание в будущем служить в войсках Росгвардии.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. В.Г.Старикова посетили репетицию Парада Победы в Москве
7 мая
6 мая 2018 года лучшие воспитанники окружных кадетских корпусов Республик Башкортостан и Татарстан, У...
Команды из Удмуртии достойно выступили на школьном чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?»
3 мая
В каждой из возрастных групп они попали в десятку лучших. В минувшие выходные – 30 апреля и 1 мая в...
Вытеснит ли строителя консультант по продуктивности? Учащиеся техникумов задали вопросы Главе Удмуртии и представили свои проекты
28 апреля
В минувший четверг, 19 апреля, актовый зал Строительного техникума Ижевска был переполнен. Не только ...
Удмуртэнерго провело экскурсию для участников Всероссийской олимпиады «Россети»
23 апреля
В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» провели экскурсию для участников первого отб...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо