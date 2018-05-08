Школьники посетили территорию военного городка, где познакомились с жизнью и бытом военнослужащих. Во время встречи офицеры батальона рассказали ребятам об истории создания воинской части, о функциях и задачах, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, а также продемонстрировали презентационный фильм о Росгвардии.
Военнослужащие показали ребятам специальную военную технику, основные виды вооружения, работу кинологической группы.
Особый интерес у юных гостей вызвало показательное выступление специалистов-кинологов со своими четвероногими питомцами. Беседуя с ребятами в непринужденной обстановке, офицеры отметили, что военнослужащие Росгвардии постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство, физическую подготовку, оттачивают полученные навыки.
Ребята поблагодарили росгварейцев за гостеприимство и интересную встречу, а так же выразили желание в будущем служить в войсках Росгвардии.
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