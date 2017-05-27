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В Удмуртии водитель грузовика насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

27 мая
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В ходе проведения сотрудниками полиции розыскных мероприятий, водитель установлен и задержан.

%d0%af%d0%ba%d1%88%d1%83%d1%80 %d0%91%d0%be%d0%b4%d1%8c%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9 %d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd В Удмуртии водитель грузовика насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Сегодня, 27 мая, на 227 километре автомобильной дороги "Елабуга-Пермь" 43-летний водитель грузового автомобиля "МАН" совершил наезд на 70-летнего пешехода, идущего в попутном направлении по краю проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, водитель с места происшествия скрылся. В ходе проведения сотрудниками полиции розыскных мероприятий, водитель установлен и задержан.

В сообщении отмечается, что пешеход передвигался в темное время суток вне населенного пункта и без световозвращающих элементов на одежде.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает, что в соответствии с требованиями пунктов 2.5 и 2.6 Правил дорожного движения при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить транспортное средств, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Если в результате ДТП погибли и ранены люди, водитель также обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию.

Пешеходы в соответствии с пунктом 4.1 Правил дорожного движения при движении по краю проезжей части дороги обязаны двигаться навстречу движению транспортных средств. Вне населенных пунктов, пешеходы также обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Соблюдение предписанных правил поможет вам избежать дорожно-транспортных происшествий и сохранит жизнь и здоровье.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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