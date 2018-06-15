В Ижевска открылась выставка-автопортрет историка Евгения Шумилова В музее Ижевска открылась выставка Евгения Шумилова «Историк Ижевска и его коллекции». Выставка-автоп...

Главный режиссёр театра «Парафраз» награждён на XVI фестивале театров малых городов России На XVI фестивале театров малых городов России в Новороссийске глазовский театр «Парафраз» стал облада...

«Мы постим и постим…». Молодые поэты выпустили альманах современной поэзии Сегодня главная библиотека Удмуртии – Национальная – занимается продвижением книг не только выдавая и...