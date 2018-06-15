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В Удмуртии в рамках реализации федерального гранта начал работать «Музей на колёсах»

14 июня
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Его идея родилась и реализуется в Селтинском районе республики. Это один из 29 проектов от Удмуртии, которые в 2018 году вышли в финал конкурса Федерального агентства по делам молодёжи, получив грант на реализацию.

4c99a31da349ec5b9c053c481deb1723 В Удмуртии в рамках реализации федерального гранта начал работать «Музей на колёсах»

«Музей на колёсах» - проект Селтинской центральной районной библиотеки, при которой действует краеведческий отдел. В экспозиции и на хранении в запасниках отдела более трёх тысяч экспонатов, в том числе посвящённых истории Сибирского тракта – 58 км этой дороги проходит по территории Селтинского района. В 2018 году число экспонатов может вырасти благодаря новым, выездным формам работы – экспедициям в деревни, сёла и сельские поселения района, которые проведут специалисты-краеведы и волонтёры-старшеклассники. Задача – встречи со старожилами и краеведами любителями, экспертные интервью и сбор информации: исторических сведений, фактов, фольклора, фото и видеохроники.

«Всего в исследовательском проекте участвуют пять волонтёров из села Селты и ещё 17 ребят из муниципальных образований района. Каждый ведёт отдельную тему – свой проект. Так, волонтёрам из Села Копки и села Валомаз предстоит написать исследование о гражданской войне на территории района, тема сложная, малоисследованная, источники – единичные, но попробуем раскрыть, - комментирует руководитель краеведческого отдела районной библиотеки Наталья Русских. – У селтинцев свои задачи. Например, исследовать истоки ткачества как традиционного ремесла. Также мы продолжим собирать материал для галереи знаменитых земляков-селтинцев».

Первая исследовательская экспедиция в рамках проекта «Музей на колёсах» состоялась 13 июня – ребята выехали в деревню Новая Монья. Здесь волонтёры встретились с местными жителями Тамарой Николаевной Еговкиной и Ниной Павловной Тюлькиной. Их знают в деревне и далеко за её пределами, в том числе, за активную жизненную позицию и участие в местном ансамбле ветеранов «Рябинушка». Сегодня ансамбль готовится к межрегиональному фестивалю «Музыка Сибирского тракта», который пройдёт этим летом в Селтинском районе.

Экспедиции продолжатся до конца октября. Сотрудникам краеведческого отдела и волонтёрам предстоит пообщаться с более чем полусотней интервьюеров-уникальных жителей Селтинского района, их список уже известен заранее. В конце года по итогам исследовательской работы планируется выпустить краеведческий альманах района.

По замыслу организаторов, к проекту в перспективе могут подключиться школы района, на базе которых действуют школьные музеи. В случае успеха опыт Селтинского района могут взять на вооружение другие районы Удмуртии.

Такжев Селтах, в районном Доме ремёсел, продолжает работу гончарная мастерская – ещё один проект, созданный на средства гранта Федерального агентства по делам молодёжи. Проект «Мастерская Кузьыли» (в переводе с удмуртского – «муравей») воссоздаёт полный цикл работы – от добычи глины до получения готового изделия. В мастерской обучаются работе с глиной, основам керамики люди с ограниченными возможностями. Для кого-то из них это новое хобби или возможность социализации, для многих – будущая профессия. В проект уже вовлечены десять человек, проживающих в селе Селты.

«В Копках когда-то были мастера, которые занимались гончарным мастерством, делали свистульки-шуланы. Сегодня мы со своей мастерской возрождаем и популяризируем этот вид народного промысла, а также даём возможность нашим подопечным почувствовать себя художниками, освоить творческую профессию, - рассказала Светлана Никулай, директор Селтинского дома ремёсел. Она добавила, что участники проекта пройдут полный цикл обучения, с мая по октябрь. Итогом работы станет созданный коллективными усилиями арт-объект – его планируется завершить к Дню народного единства и обжечь не в муфельной печи, а на открытом огне.

Работу мастерской Селтинского дома ремёсел высоко оценила министр социальной политики и труда УР Татьяна Чуракова. Она подчеркнула, что благодаря, в том числе таким инициативам всё больше людей с ограниченными возможностями в Удмуртии вовлекаются в трудовую деятельность, получают возможности для самореализации. Ежегодно в органах службы занятости населения Удмуртии более 1500 инвалидов получают услугу по профессиональной ориентации, более 600 инвалидов получают навыки поиска работы, составления резюме и собеседования с работодателями. В целях поиска подходящей работы в текущем году в органы службы занятости населения обратилось 676 инвалидов, из них 12 инвалидов в Селтинском районе. За 5 месяцев 2018 года при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 383 инвалида, в том числе 6 из Селтинского района.

В целом благодаря разным формам работы только за первое продгодие 2018 года нам удалось трудоустроить 500 граждан, имеющих инвалидность. Это хороший результат, - отметила профильный министр.

Напомним, что финал конкурса Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) состоялся в феврале 2018 года. В нём приняли участие 85 субъектов России с 1691 заявкой. От Удмуртии в финал вышли 29 проектов (в 2017 году – 13 проектов). Общая сумма грантового финансирования проектов Удмуртии составила 4,9 млн рублей.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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