С 2008 года 2840 участников и инвалидов войны улучшили жилищные условия. В 2016 году это смогли сделать 89 ветеранов войны и 43 вдовы участников войны. В очереди на улучшение жилищных условий остается один ветеран Великой Отечественной войны.
Не все участники войны мечтали о новоселье. Не желая покидать обжитое место, говорили: «Просто помогите отремонтировать дом». Пожелание было учтено, и с 2015 года в бюджете Удмуртской Республики закладываются средства на капитальный ремонт жилья участников и инвалидов войны, вдов погибших. Сначала суммы были небольшими – 10 тысяч рублей. С 2016 года выдаются уже более значительные средства: участникам и инвалидам войны – до 80 тысяч рублей, вдовам – до 30 тысяч. На эти деньги люди меняют окна и пол, перекрывают крышу.
По данным на начало 2017 года, деньги на капитальный ремонт жилья получили 80 участников и инвалидов войны и 241 вдова погибших участников войны. В 2017 году выплаты на капитальный ремонт будут продолжены.
В бюджете этого года предусмотрены средства и на газификацию. Размер такой выплаты – до 70 тысяч рублей.
фото: udmtv.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.