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В Удмуртии в очереди на жилье остается один ветеран войны

20 апреля
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%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd В Удмуртии в очереди на жилье остается один ветеран войны

С 2008 года 2840 участников и инвалидов войны улучшили жилищные условия. В 2016 году это смогли сделать 89 ветеранов войны и 43 вдовы участников войны. В очереди на улучшение жилищных условий остается один ветеран Великой Отечественной войны.

Не все участники войны мечтали о новоселье. Не желая покидать обжитое место, говорили: «Просто помогите отремонтировать дом». Пожелание было учтено, и с 2015 года в бюджете Удмуртской Республики закладываются средства на капитальный ремонт жилья участников и инвалидов войны, вдов погибших. Сначала суммы были небольшими – 10 тысяч рублей. С 2016 года выдаются уже более значительные средства: участникам и инвалидам войны – до 80 тысяч рублей, вдовам – до 30 тысяч. На эти деньги люди меняют окна и пол, перекрывают крышу.

По данным на начало 2017 года, деньги на капитальный ремонт жилья получили 80 участников и инвалидов войны и 241 вдова погибших участников войны. В 2017 году выплаты на капитальный ремонт будут продолжены.

В бюджете этого года предусмотрены средства и на газификацию. Размер такой выплаты – до 70 тысяч рублей.

фото: udmtv.ru

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Автор статьи

Галина АРСЕНЬЕВА Все материалы этого автора

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