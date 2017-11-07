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В Удмуртии в два раза снизилась повторная преступность со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы

7 ноября
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Совещание по вопросам предупреждения рецидивной преступности провели в ФСИН России. В нем участвовали руководители и специалисты регионального управления.

Kruglyi stol 2017 В Удмуртии в два раза снизилась повторная преступность со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы

В Удмуртской Республике за 9 месяцев 2017 года повторная преступность со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы, составила 9,8%, тогда как за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 20,7%. Об этом сообщили в УФСИН России по Удмуртской Республике по итогам всероссийского совещания по вопросам предупреждения рецидивной преступности. Его в режиме видеоконференцсвязи с территориальными органами провели в ФСИН России.

К обсуждению вопросов исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений к круглому столу в Удмуртии присоединились и.о. министра труда и миграционной политики Надежда Губская, заместитель министра образования и науки Игорь Белозеров, Уполномоченный по правам человека Вениамин Соломенников, Уполномоченный по правам ребенка Ольга Авдеева, члены общественной наблюдательной комиссии, Удмуртский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Денис Ласковенко, священнослужители.

Круглый стол возглавил заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев. Информацию о мерах воспитательного характера, принимаемых в исправительных учреждениях России, сообщил участникам встречи первый заместитель начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы Сергей Филимонов. Прозвучали выступления начальников территориальных органов из Красноярского края, Саратовской области и республики Карелия, поделившихся опытом взаимодействия с органами исполнительной власти и различными социальными службами в вопросах ресоциализации осужденных и предупреждения повторной преступности.

Одной из мер профилактики рецидива специалисты считают гарантированное трудоустройство человека после выхода на свободу. Поиск работы осужденному начинается за полгода до его освобождения с привлечением специалистов службы занятости. Регулярно проводятся «Ярмарки вакансий» рабочих мест для осужденных с приглашением работодателей, готовых после освобождения оказать содействие в трудоустройстве. Все осужденные, не имеющие профессии, обучаются в профессиональном образовательном учреждении, а лица до 30 лет – получают школьное образование.

Другое, не менее важное условие успешной ресоциализации – жилищный вопрос. В два последних года в УФСИН Удмуртии не было ни одного случая освобождения человека с нерешенным вопросом о месте жительства. Социальные работники учреждений помогают осужденным заранее подготовить документы на жилье, в случае, если с ними что-то не в порядке, наладить контакт с семьей, а также сотрудничают с отделами социальной защиты населения администраций муниципальных образований республики в вопросах обеспечения жильем сирот, с администрациями социальных гостиниц, которые функционируют в Воткинске, Глазове и Ижевске.

На круглом столе был затронут вопрос взаимодействия с религиозными объединениями. По праву считается, что религия с местах лишения свободы имеет большое воспитательное воздействие на осужденных, дает им надежду и силы к исправлению. Сегодня в исправительных учреждениях и сизо Удмуртии действует 10 православных храмов и домовых церквей, 3 молельные комнаты для православных и столько же – для мусульман, 2 мечети. За каждым учреждением закреплен священнослужитель.

В муниципальных образованиях Удмуртии совершенствуется деятельность рабочих групп по постпенитенциарному сопровождению бывших осужденных, куда входят представители администрации муниципальных образований, участковые, работники службы занятости, отделов социальной защиты населения, священнослужители. Рабочие группы призваны помочь освободившимся гражданам полностью социализироваться, решить возможные социальные и бытовые вопросы.

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