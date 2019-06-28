В Удмуртии в 2019 году на закупки жизненно важных лекарств дополнительно направлено 300 миллионов рублей. Об этом 27 июня в прямом эфире программы «Утро с Главой Удмуртии» сообщил Александр Бречалов. Он отметил, что дефицит лекарств накапливался годами, а прежний объём финансирования не покрывал и десяти процентов от потребности.
- Мы в этом году увеличили в 2,5 раза (финансирование закупок жизненно важных препаратов. – Прим. ред.), почти 300 миллионов рублей дополнительно выделили на закупку инсулиновых и других препаратов.
Глава республики сообщил, что и это финансирование не позволяет обеспечить препаратами всех нуждающихся. Поэтому в бюджет 2020 года будут вновь вноситься корректировки.
- Я поставил задачу, чтобы у нас не возникали ситуации, когда человек, болеющий сахарным диабетом, приходит в аптеку за лекарством, которое ему положено по закону, а его там нет, потому что финансирование закончилось. Очень сложная для нас тема, потому что в целом на бесплатные лекарства нужно больше 2,5 миллиардов рублей.
Фото: Public Domain Pictures
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