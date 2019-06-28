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В Удмуртии в 2019 году на закупки жизненно важных лекарств дополнительно направлено 300 миллионов рублей

27 июня
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В прежние годы на эти цели выделялось не больше 170 миллионов рублей.

%d0%96%d0%92%d0%9b В Удмуртии в 2019 году на закупки жизненно важных лекарств дополнительно направлено 300 миллионов рублей

В Удмуртии в 2019 году на закупки жизненно важных лекарств дополнительно направлено 300 миллионов рублей. Об этом 27 июня в прямом эфире программы «Утро с Главой Удмуртии» сообщил Александр Бречалов. Он отметил, что дефицит лекарств накапливался годами, а прежний объём финансирования не покрывал и десяти процентов от потребности.

  • Мы в этом году увеличили в 2,5 раза (финансирование закупок жизненно важных препаратов. – Прим. ред.), почти 300 миллионов рублей дополнительно выделили на закупку инсулиновых и других препаратов.

Глава республики сообщил, что и это финансирование не позволяет обеспечить препаратами всех нуждающихся. Поэтому в бюджет 2020 года будут вновь вноситься корректировки.

  • Я поставил задачу, чтобы у нас не возникали ситуации, когда человек, болеющий сахарным диабетом, приходит в аптеку за лекарством, которое ему положено по закону, а его там нет, потому что финансирование закончилось. Очень сложная для нас тема, потому что в целом на бесплатные лекарства нужно больше 2,5 миллиардов рублей.

Фото: Public Domain Pictures

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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